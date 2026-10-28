El senador brasileño salió del país con su familia pese a la orden judicial que le prohibía abandonarlo. Argentina ha confirmado que hicieron escala en su territorio antes de volar a Ecuador y continuar hacia Miami

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro. REUTERS / Adriano Machado

Flavio Bolsonaro, senador brasileño y excandidato presidencial, ha abandonado Brasil junto a su esposa y sus dos hijas después de perder las elecciones frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Su salida se produce después de que el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes ordenara que entregara sus pasaportes en un plazo de 24 horas y le prohibiera abandonar el país.

La Administración de Donald Trump había anunciado que acogería al senador y a su familia en Estados Unidos. El presidente estadounidense, aliado político de los Bolsonaro, también cuestionó los resultados electorales brasileños, que dieron a Lula el 52 % de los votos frente al 48 % de Flavio Bolsonaro.

Argentina confirma la escala de la familia Bolsonaro

Las autoridades migratorias argentinas han confirmado que Flavio Bolsonaro y su familia entraron por vía terrestre desde Brasil a través del paso fronterizo Tancredo Neves, en la provincia de Misiones. A las 23.30 horas del martes, hora local, embarcaron en un vuelo privado desde Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, Ecuador. Desde allí, continuaron hacia Miami, según la aplicación de seguimiento de vuelos FlightRadar.

Flavio Bolsonaro está siendo investigado por el Tribunal Supremo brasileño por un presunto delito de lavado de dinero, según medios del país. Su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. Mientras tanto, su hermano Eduardo Bolsonaro permanece en Estados Unidos.