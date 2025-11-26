El Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria le reprocha a la alcaldesa que haya permitido este retraso en la inauguración del Belén de Arena y la falta de explicaciones al respecto

Este año se celebra el 20 aniversario del Belén de Arena de Las Canteras y lo hace inaugurando sus instalaciones con 10 días de retraso con respecto a la fecha prevista. Son dos semanas más de lo que lo hizo el año pasado. Desde el ayuntamiento apuntan a «imprevistos» que han obligado a este movimiento de fechas. Desde la oposición, el Partido Popular reprocha a la alcaldesa, Carolina Darias, que esto se trata de «un nuevo ejemplo de improvisación del gobierno».

Belén de Arena en la Playa de Las Canteras

Críticas desde el PP

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, opina que el 20º aniversario del Belén de Arena debería haber sido “la excusa perfecta para cuidar con mimo este proyecto”. Sin embargo, señala, “lo que tenemos es un nuevo ejemplo de improvisación del gobierno de Carolina Darias». Insiste en que «llega tarde incluso a aquello que funciona y que mejor imagen proyecta de la ciudad”.

El evento se celebra de forma ininterrumpida desde 2006 en la playa de Las Canteras. Se ha consolidado como uno de los hitos navideños más importantes de la capital y como un reclamo único de arte efímero a nivel internacional.

“No es un fallo menor”, subrayó la portavoz popular. “Estamos hablando de un equipamiento navideño que cada año atrae a decenas de miles de visitantes. Con cifras que han rondado los 170.000 visitantes en una sola campaña«. Indica que «se ha llegado a situar como el tercer espacio museístico más visitado de España en diciembre. Solo por detrás del Prado y el Reina Sofía. Perder más de dos semanas de apertura supone menos actividad económica, menos promoción turística y menos recaudación solidaria para los comedores sociales de la ciudad”, añadió.