El programa de Televisión Canaria analiza este lunes, a partir de las 22:30 horas, la diversidad de género, inclusión y el respeto social junto al cantante

Eloísa González presentará este lunes 23 de febrero, a partir de las 22:30 horas, una nueva entrega de ‘Gente Maravillosa’ enmarcada dentro de la programación especial de Carnaval de Televisión Canaria. El programa, coincidiendo con la reciente retransmisión de la Gala Drag Queen, abordará el respeto a las identidades de género queer y no binarias, poniendo el acento en la importancia de la visibilidad y empatía como herramientas para combatir la discriminación.

En esta ocasión, el espacio contará con la colaboración de Blas Cantó como padrino, quien compartirá su visión sobre la importancia de reconocer todas las identidades, y hablará de forma abierta sobre su relación con el artista canario Dangelo, ofreciendo un testimonio de amor basado en la libertad, la honestidad y el respeto mutuo.

Durante el programa se abordarán conceptos clave relacionados con las identidades queer y no binarias, desmontando prejuicios y estereotipos que aún persisten en la sociedad, y se entrevistará a dos personas con identidades de género no normativas que han querido expresarse con naturalidad sobre su forma de sentir y de amar.

Cámara oculta

Como ya es habitual en el formato, el espacio televisivo incluirá una cámara oculta en la que una persona no binaria mostrará situaciones reales frente a desconocidos en su día a día en el trabajo, que invitará a la reflexión frente a actitudes discriminatorias.

Más de 150 personas participarán como público virtual, conectadas desde distintos puntos del territorio, acompañando este debate sobre diversidad, inclusión y derechos.

Con esta emisión, Televisión Canaria reafirma su compromiso con una televisión socialmente comprometida, promoviendo, tanto en Carnaval como durante todo el año, la convivencia en una sociedad plural.