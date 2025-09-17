Bolsonaro pasa la noche ingresado en el hospital tras ser trasladado de urgencia

Una bajada de presión arterial y una crisis de hipo han obligado a trasladar al hospital al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, que está en arresto domiciliario
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que está bajo arresto domiciliario, fue trasladado este martes a un hospital de la capital del país, Brasilia. Pasó la noche ingresado tras mostrar una bajada de presión arterial y una crisis de hipo que le ha provocado vómitos, después de que este fin de semana se sometiera a un procedimiento médico.
«Bolsonaro se sintió mal, con hipo severo, vómitos y presión arterial baja. Acudió al (Hospital) DF Star acompañado por guardias penitenciarios que custodiaban su domicilio en Brasilia, ya que se trataba de una emergencia. Pido oraciones de todos para que no sea nada grave». Lo ha informado uno de sus hijos, Flávio, a través de su perfil en la red social X.
Poco después, ha afirmado que el personal sanitario le ha realizado varias pruebas al expresidente y que pasará la noche hospitalizado. «Está muy deshidratado, por lo que ya le han puesto una bolsa de suero, no sé si le pondrán otra más. Le harán las pruebas rutinarias y, si Dios quiere, volverá a casa», ha explicado Flávio Bolsonaro en declaraciones recogidas por la agencia Brasil.
El expresidente cumple arresto domiciliario desde el pasado 4 de agosto. Esta medida fue tomada por incumplir algunas de las medidas cautelares impuestas por su responsabilidad en la financiación de una trama para entorpecer desde Estados Unidos la causa en su contra por golpe de Estado. Está condenado a más de 27 años de prisión por este último caso.