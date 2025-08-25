El ataque, que afectó al principal hospital del sur de la Franja de Gaza, coincide con la intensificación de la ofensiva israelí

Un grupo de personas en el hospital Nasser, en Jan Yunis / Europa Press

Al menos ocho personas han muerto este domingo en un doble bombardeo contra el hospital Nasser, situado en Jan Yunis y considerado el principal centro médico del sur de la Franja de Gaza, según la cifra preliminar de víctimas difundida por el Ministerio de Sanidad del enclave.

De acuerdo con esta fuente, vinculada a Hamás, un primer ataque impactó en el cuarto piso del complejo. Posteriormente, cuando llegaban las ambulancias, se habría registrado un segundo impacto.

La ofensiva militar lanzada por Israel en octubre de 2023 ha provocado la muerte de unas 62.700 personas en la Franja, según las autoridades sanitarias locales. El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha acordado intensificar las operaciones militares con el objetivo, entre otros, de hacerse con el control de la ciudad de Gaza.