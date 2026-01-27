Los equipos de emergencias han intensificado este martes la búsqueda del joven estadounidense que cayó al mar en la zona de Los Charcones

Al operativo se han sumado efectivos del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, un helicóptero del 112 y dos equipos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS). El lunes se incorporó un dron con cámara térmica de la Policía Local de Yaiza.

Un dispositivo de emergencia ha continuado este lunes la búsqueda del joven estadounidense desaparecido este domingo en la zona de Los Charcones, en Playa Blanca, (Lanzarote). EFE/ Adriel Perdomo

El joven desapareció tras ser sorprendido por un golpe de mar mientras se encontraba con otros tres compatriotas en una zona de piscinas naturales. El fuerte oleaje arrastró a dos de ellos al agua.

Uno de los jóvenes pudo ser rescatado a unos 800 metros por el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias. Mientras que los otros dos sufrieron heridas leves y quedaron entre las rocas, rechazando asistencia sanitaria.

Medios desplegados en el operativo

Desde el domingo participan en la búsqueda Salvamento Marítimo, la Guardia Civil y la Policía Local, además de bomberos con una moto acuática, un helicóptero de Salvamento Marítimo, una embarcación de este organismo y otra de la Guardia Civil.

Las labores continúan tanto por mar como desde tierra, coordinadas por el Consorcio de Emergencias de Lanzarote.

Alerta por fenómenos costeros

El accidente ocurrió cuando estaba vigente una alerta por fenómenos costeros decretada por el Gobierno de Canarias en todas las islas, con previsión de olas que podían superar los cinco metros en Lanzarote y Fuerteventura.

En la zona donde se encontraban los jóvenes estaba prohibido el baño debido a esta alerta. Las autoridades recuerdan que estas piscinas naturales, muy difundidas en redes sociales, pueden resultar extremadamente peligrosas en condiciones de mar adversa.