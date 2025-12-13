La UD Las Palmas retrasa su viaje por la borrasca Emilia y el equipo viajará el domingo a primera hora para jugar el partido ante el Ceuta

La borrasca Emilia impide a Las Palmas volar a Ceuta

Las complicadas condiciones meteorológicas que ha generado en Canarias la borrasca Emilia han impedido a la UD Las Palmas volar este sábado a Tetuán (Marruecos), para jugar el domingo en Ceuta.

Según ha informado esta noche el club en sus redes sociales, el equipo tiene previsto desplazarse mañana a primera hora.

El club juega este domingo a las 21.00 horas (hora local) en el estadio Alfonso Murube de Ceuta contra el equipo local, en la jornada 18 de LaLiga Hypermotion.