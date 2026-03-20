La competición mantiene los encuentros programados y exige a Tenerife Libbys La Laguna a buscar instalaciones alternativas si las condiciones impiden jugar en su pabellón

La borrasca Therese pone en alerta a Tenerife Libbys La Laguna, pero los partidos siguen en pie / Tenerife Libby’s La Laguna

La llegada de la borrasca Therese ha generado incertidumbre en torno a los encuentros previstos del equipo Tenerife Libbys La Laguna. Sin embargo, la organización ha confirmado que, por el momento, los partidos se mantienen en la fecha y horario oficiales y no se consideran suspendidos automáticamente por la situación meteorológica.

Según la comunicación difundida, en caso de que las condiciones impidan disputar los encuentros en la instalación habitual, el club local deberá gestionar instalaciones alternativas que permitan la celebración del partido.

La normativa establece que la no celebración del encuentro solo podrá contemplarse si existe una imposibilidad real, objetiva y debidamente acreditada, y únicamente después de haber agotado todas las opciones disponibles para jugar. Para ello, el club deberá presentar las gestiones realizadas y las respuestas recibidas al intentar encontrar una sede alternativa.

Además, en el caso de que finalmente el partido no se dispute, el club responsable deberá asumir la totalidad de los gastos derivados de la repetición del encuentro, así como los costes ocasionados a los equipos visitantes.

La situación mantiene en vilo a la entidad tinerfeña mientras se evalúa la evolución de la borrasca y la viabilidad de celebrar los partidos con normalidad.