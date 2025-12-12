Brioche ibérico | Receta ‘Como en casa’

El brioche ibérico es una de las propuestas estrella de Hygge Brunch & Gastrobar ubicado en Las Palmas de Gran Canaria. Este plato combina la suavidad del pan de brioche y la carne de bondiola a baja temperatura con la untuosidad de un huevo pochado y la espuma holandesa, ofreciendo un juego de texturas y el equilibrio de un toque ácido que contrarresta la grasa del cerdo.
Lista de ingredientes
Para marinar la bondiola:
Para la salsa holandesa:
Elaboración paso a paso
Preparación de la bondiola: Cortar la bondiola y marinarla. Frotarla con aceite y la mezcla de especias (pimentón ahumado, sal, nuez moscada, hinojo, cardamomo y clavo de olor) para un toque ahumado.
Cocción de la bondiola: Hornear la bondiola a baja temperatura, aproximadamente a 140ºC y mantener durante unas 2 horas para que suelte el colágeno y quede suave. Al finalizar, darle un golpe fuerte de horno para lograr una textura crujiente.
Jamón crujiente: Hornear el jamón a baja temperatura por un tiempo prolongado para que se deshidrate y quede crujiente, aportando textura al plato.
Tostado del brioche: Tostar el pan de brioche en mantequilla o manteca hasta que esté dorado, lo que le proporcionará una textura crujiente.
Huevo pochado: Cocinar el huevo en agua con un poco de vinagre. El vinagre ayuda a que la clara se mantenga adherida a la yema y que no se desarme.
Salsa holandesa en espuma: Elaborar la salsa holandesa con una base de mantequilla y huevo. Añadir un toque de lima o vinagre para obtener un punto cítrico que equilibre la grasa del plato.
Emplatado: Colocar la bondiola desmechada sobre el pan de brioche tostado, añadir el huevo pochado, cubrir con la salsa holandesa en espuma y coronar con el jamón crujiente.