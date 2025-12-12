Brioche ibérico | Receta ‘Como en casa’

Brioche ibérico / La receta ‘Como en casa’ de RTVC

El brioche ibérico es una de las propuestas estrella de Hygge Brunch & Gastrobar ubicado en Las Palmas de Gran Canaria. Este plato combina la suavidad del pan de brioche y la carne de bondiola a baja temperatura con la untuosidad de un huevo pochado y la espuma holandesa, ofreciendo un juego de texturas y el equilibrio de un toque ácido que contrarresta la grasa del cerdo.

Lista de ingredientes

Pan brioche Bondiola (corte de cerdo del cuello) Huevo pochado Espuma holandesa Jamón crujiente Vinagre

Para marinar la bondiola:

Aceite Pimentón ahumado Sal Nuez moscada Hinojo Cardamomo Clavo

Para la salsa holandesa:

Mantequilla Huevo Lima o limón Vinagre

Elaboración paso a paso

Preparación de la bondiola: Cortar la bondiola y marinarla. Frotarla con aceite y la mezcla de especias (pimentón ahumado, sal, nuez moscada, hinojo, cardamomo y clavo de olor) para un toque ahumado.

Cocción de la bondiola: Hornear la bondiola a baja temperatura, aproximadamente a 140ºC y mantener durante unas 2 horas para que suelte el colágeno y quede suave. Al finalizar, darle un golpe fuerte de horno para lograr una textura crujiente.

Jamón crujiente: Hornear el jamón a baja temperatura por un tiempo prolongado para que se deshidrate y quede crujiente, aportando textura al plato.

Tostado del brioche: Tostar el pan de brioche en mantequilla o manteca hasta que esté dorado, lo que le proporcionará una textura crujiente.

Huevo pochado: Cocinar el huevo en agua con un poco de vinagre. El vinagre ayuda a que la clara se mantenga adherida a la yema y que no se desarme.

Salsa holandesa en espuma: Elaborar la salsa holandesa con una base de mantequilla y huevo. Añadir un toque de lima o vinagre para obtener un punto cítrico que equilibre la grasa del plato.

Emplatado: Colocar la bondiola desmechada sobre el pan de brioche tostado, añadir el huevo pochado, cubrir con la salsa holandesa en espuma y coronar con el jamón crujiente.

