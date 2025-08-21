Dos pacientes ya han recibido el alta y se analizan alimentos y muestras biológicas para determinar el origen de la toxiinfección

De las once personas afectadas, ocho son pacientes del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y tres del hospital polivalente anexo al Hospital Juan Carlos I

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias investiga un brote de toxiinfección alimentaria por salmonella en Gran Canaria, que hasta el momento afecta a once personas con cuadros clínicos gastrointestinales, de las que dos recibieron ya el alta.

De los casos confirmados, ocho corresponden a pacientes del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y tres al Hospital Juan Carlos I. Además, se mantienen en estudio otros dos casos sospechosos con síntomas compatibles.

Desde la detección de los primeros síntomas, la Dirección General de Salud Pública y la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular – Materno Infantil activaron los protocolos previstos para este tipo de situaciones. Los primeros análisis han confirmado la presencia de salmonella, mientras se esperan los resultados definitivos de las analíticas de alimentos y muestras de pacientes.

El servicio de Cocina del Complejo Hospitalario, que también atiende al Hospital Juan Carlos I, ha inmovilizado los alimentos sospechosos de ser el origen del brote para evitar nuevas infecciones.

La Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública continúa con el estudio epidemiológico y mantiene un seguimiento activo por si se registrasen más casos relacionados con esta intoxicación.