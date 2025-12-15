El Buque Rayo estuvo desplegado en la costa occidental de África y el Golfo de Guinea durante 106 días para desarrollar tareas de vigilancia y seguridad marítima

El BAM, Buque de Acción Marítima, ‘Rayo’ ha atracado este lunes en la base naval de Las Palmas de Gran Canaria tras su despliegue en la costa occidental de África y el Golfo de Guinea durante 106 días (tres meses y medio), tiempo en el que ha desarrollado tareas de vigilancia y seguridad marítima, seguridad cooperativa, diplomacia de defensa y apoyo a la iniciativa de la Unión Europea de ‘Presencias Marítimas Coordinadas’.

El Buque ‘Rayo’ en su base de Las Palmas tras estar desplegado en África

El buque, con una dotación reforzada de 79 personas, ha recorrido más de 12.300 millas náuticas y comprobado los datos referentes a más de 600 buques, contribuyendo a mejorar la seguridad marítima de una región de «gran relevancia estratégica» para España, según ha informado la Armada en nota de prensa.

Además, durante este despliegue, el BAM «Rayo» ha visitado ocho puertos del Golfo de Guinea y la costa occidental de África (Douala, Lagos, Tema, Port Gentil, Luanda, Dakar, Mindelo y Nouakchott), proporcionando apoyo, dentro de las actividades de Seguridad Cooperativa, a las marinas de estos países con el fin de mejorar su capacitación en diversas áreas.

Asimismo, estas colaboraciones también han permitido el adiestramiento de unos 350 militares, así como la puesta en práctica de tres patrullas combinadas con medios de otras marinas en la zona, fomentando la confianza, colaboración y conocimientos mutuos hacia la Armada y España.

Actividades Unión Europea

Para ello, el plano de las actividades de la Unión Europea, ha contribuido a la iniciativa ‘Presencias Marítimas Coordinadas’ con su participación en ejercicios y patrullas, encaminadas a potenciar el desarrollo regional y la Arquitectura Yaundé de seguridad marítima.

Desde la Armada se subraya que estas iniciativas favorecen, en gran medida, la acción conjugada de todas las unidades presentes en la zona y su coordinación con los Centros de Operaciones Marítimos de la región.

Dependientes del Mando Naval de Canarias

Finalmente, destacan que el BAM ‘Rayo’ es el segundo de la serie de cuatro Buques de Acción Marítima, dependientes del Mando Naval de Canarias y con base en Las Palmas. Estos buques, señalan, están diseñados para proteger y controlar espacios de soberanía, así como para colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en operaciones en la mar, como la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo.

El buque realiza también tareas de control del tráfico marítimo, vigilancia pesquera y prevención de la contaminación. Su dotación es de 79 personas -68 hombres y 11 mujeres-, entre las que se incluyen un Equipo Operativo de Seguridad (EOS) de Infantería de Marina, personal de buceo, analistas de inteligencia, intérprete de francés y un oficial médico. Esta edición, además, ha contado con la participación de oficiales de la marina argentina y portuguesa.