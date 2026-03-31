La Policía Nacional pide colaboración para dar con el paradero de Juan Ramón L.C, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife el sábado 28 de marzo
La Policía Nacional ha emitido este martes un aviso para tratar de localizar a Juan Ramón, un hombre de 72 años con alzhéimer desaparecido el pasado 28 de marzo en Santa Cruz de Tenerife.
Según la descripción facilitada, presenta una constitución corpulenta, es calvo, tiene los ojos marrones presenta pelo canoso y mide 1.70.
Insiste la Policía Nacional que si se dispone de cualquier información debe ser comunicada al 091.