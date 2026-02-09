ES NOTICIA

Buscan a mujer desaparecida de 41 años en Las Palmas de Gran Canaria

Redacción RTVC
La mujer mide 1,55 metros, tiene el pelo negro y los ojos de color marrón

La Policía Nacional busca a una mujer de 41 años, Fayna María G.F., desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria desde el pasado 5 de febrero, según los datos facilitados este lunes por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas dependiente del Ministerio del Interior.

Según los datos facilitados por el citado organismo, la mujer mide 1,55 metros y pesa 40 kilógramos y tiene el pelo negro y los ojos de color marrón. Por otro lado, se desconoce el tipo y la longitud del pelo.

El cuerpo policial ha solicitado la colaboración ciudadana para su localización.

