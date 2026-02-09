Buscan a mujer desaparecida de 41 años en Las Palmas de Gran Canaria

La mujer mide 1,55 metros, tiene el pelo negro y los ojos de color marrón

La Policía Nacional busca a una mujer de 41 años, Fayna María G.F., desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria desde el pasado 5 de febrero, según los datos facilitados este lunes por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas dependiente del Ministerio del Interior.

Buscan a mujer desparecida de 41 años en Las Palmas de Gran Canaria/ Imagen cedida por la Policía Nacional

Según los datos facilitados por el citado organismo, la mujer mide 1,55 metros y pesa 40 kilógramos y tiene el pelo negro y los ojos de color marrón. Por otro lado, se desconoce el tipo y la longitud del pelo.

El cuerpo policial ha solicitado la colaboración ciudadana para su localización.