Buscan a dos desaparecidos en Las Palmas de Gran Canaria

Desde la Policía Nacional se pide que quien disponga de información sobre los desaparecidos les contacte a través del 091

La Policía Nacional ha solicitado este miércoles la ayuda de los ciudadanos para encontrar a dos desaparecidos en Las Palmas de Gran Canaria. Los investigadores buscan a una joven de 18 años que falta de su hogar desde el pasado 4 de abril y a un joven de 25 años del que nadie sabe nada desde el 6 de abril.

Descripción de Naikaren del Carmen A.R.

Piden colaboración ciudadana / Policía Nacional

La Policía Nacional ha emitido este martes un aviso para tratar de localizar a Naikaren del Carmen A.R., una joven de 18 años desaparecida el pasado 4 de abril en Las Palmas de Gran Canaria.

Según la descripción facilitada, tiene los ojos marrones presenta pelo negro y mide 1.50.

La Policía Nacional insiste en que si se dispone de cualquier información contactar al 091.

Descripción de Diego Manuel C.P.

La Policía Nacional ha emitido este martes un aviso para tratar de localizar a Diego Manuel C.P., un joven de 25 años desaparecido el pasado 6 de abril en Las Palmas de Gran Canaria.

Según la descripción facilitada, es de complexión delgada, tiene los ojos marrones presenta pelo castaño y mide 1.80.

La Policía Nacional insiste en que si se dispone de cualquier información contactar al 091.