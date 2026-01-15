Los cuadros del siglo XVIII se recuperaron gracias al convenio de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura y la Diócesis de Canarias

La Ermita de San Pedro de Alcántara, en La Ampuyenta, acogió la presentación de la restauración de tres lienzos históricos del siglo XVIII, realizada en el marco del convenio de cooperación entre Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura y la Diócesis de Canarias para la conservación del patrimonio eclesiástico de la isla.

Las obras restauradas —Encuentro Místico, Construcción de un refugio por ángeles y Fundación de un convento por San Pedro Alcántara— forman parte de los bienes muebles de la ermita, declarada Bien de Interés Cultural. Los trabajos se realizaron por las restauradoras Chus Morante y Alicia Meosnero-Romanos.

Preservación garantizable

La presidenta del Cabildo, Lola García, destacó la conservación del patrimonio como “un pilar fundamental” de la institución insular, subrayando el valor del patrimonio eclesiástico y el trabajo de las restauradoras.

Por su parte, Chus Morante explicó el proceso de intervención, que incluyó limpieza, consolidación, reintegración pictórica y protección final de los lienzos, garantizando su preservación y puesta en valor.