ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias de CanariasFuerteventura

Cabildo de Fuerteventura y Diócesis restauran tres cuadros históricos de la Ermita de Ampuyenta

RTVC
RTVC

Los cuadros del siglo XVIII se recuperaron gracias al convenio de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura y la Diócesis de Canarias

Cabildo de Fuerteventura y Diócesis restauran tres cuadros históricos de la Ermita de Ampuyenta
Cabildo de Fuerteventura y Diócesis restauran tres cuadros históricos de la Ermita de Ampuyenta. Cabildo de Fuerteventura

La Ermita de San Pedro de Alcántara, en La Ampuyenta, acogió la presentación de la restauración de tres lienzos históricos del siglo XVIII, realizada en el marco del convenio de cooperación entre Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura y la Diócesis de Canarias para la conservación del patrimonio eclesiástico de la isla.

Las obras restauradas —Encuentro Místico, Construcción de un refugio por ángeles y Fundación de un convento por San Pedro Alcántara— forman parte de los bienes muebles de la ermita, declarada Bien de Interés Cultural. Los trabajos se realizaron por las restauradoras Chus Morante y Alicia Meosnero-Romanos.

Preservación garantizable

La presidenta del Cabildo, Lola García, destacó la conservación del patrimonio como “un pilar fundamental” de la institución insular, subrayando el valor del patrimonio eclesiástico y el trabajo de las restauradoras.

Por su parte, Chus Morante explicó el proceso de intervención, que incluyó limpieza, consolidación, reintegración pictórica y protección final de los lienzos, garantizando su preservación y puesta en valor.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

La ULL organiza un debate sobre la situación en Venezuela

Trasladan a Gran Canaria a 108 personas, dos fallecidas, rescatadas de un cayuco

Antonio Morales defiende el Puerto de Las Palmas como “punto de amarre en la tormenta”

Rescatadas entre 50 y 70 personas inmigrantes al oeste de Tenerife que veían en un cayuco

CC se reúne con 33 entidades para evaluar la situación migratoria en Canarias

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026