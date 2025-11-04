La corporación insular defiende que estas adjudicaciones «se suman a las 44 viviendas que construiremos en Los Realejos y Santiago del Teide»

El Cabildo de Tenerife invertirá 21 millones para construir 120 viviendas en Güímar y San Miguel

El Cabildo de Tenerife anuncia que el Consejo de Gobierno de esta semana dará el visto bueno a la adjudicación del contrato para construir 120 viviendas en los municipios de Güímar y San Miguel de Abona. La corporación dará luz verde a los lotes 1 y 3 del contrato mixto de los servicios de redacción de proyecto y de ejecución de obras de edificación de dos promociones de vivienda pública asequible.

Esta adjudicación contempla la construcción de 30 viviendas públicas en el municipio de Güímar y 90 en el de San Miguel de Abona. El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, detalla que «estas adjudicaciones se suman a las de las 44 viviendas que construiremos en Los Realejos y Santiago del Teide», que ya cuentan con un importe de 10 millones de euros.

Afonso detalla que el Cabildo de Tenerife cumple así con «el convenio suscrito entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias, por el que podremos construir de manera directa hasta 257 viviendas públicas en diferentes municipios de Tenerife». El vicepresidente señala que para ello se cuenta «con un presupuesto total de alrededor de 40 millones de euros«.

Desglose de las partidas presupuestarias

Respecto a los fondos destinados a las nuevas promociones de vivienda pública, Lope Afonso indica que «el Consejo de Gobierno aprobará la adjudicación de 30 viviendas en Güímar, por un valor de 5.432.125,03 euros«. A su vez, las 90 viviendas planeadas en San Miguel contarán con una partida «por un valor de 15.669.027,65 euros«.

La consejera insular de Vivienda, Sonia Hernández, se suma a las palabras de Afonso y resalta que «estas adjudicaciones responden al mayor contrato de vivienda pública de la historia de Tenerife». Afirma que este hecho «marca un hito en la política de vivienda pública insular, materializando resultados tangibles en relación a una de las principales preocupaciones ciudadanas como es la vivienda”.