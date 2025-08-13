El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha cesado este miércoles por segunda vez en este mandato al vicepresidente primero de la institución insular, David Cabrera, por «pérdida de confianza, incumplimientos y deslealtades”

El cese de David Cabrera (Asamblea Herreña) se produjo el pasado lunes, según ha indicado el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas (PSOE), quien ha señalado que la consejera socialista Ana González asumirá la vicepresidencia primera del Cabildo.

Informa RTVC.

Cabrera continúa siendo consejero de Medio Rural y Marino, Infraestructuras, Mantenimiento, Obras y Carreteras y Ordenación del Territorio del Cabildo de El Hierro. Se trata de la segunda vez durante este mandato que Armas cesa a su socio de gobierno en el Cabildo de El Hierro.

El pasado 1 de febrero de 2024 Armas cesó al líder de Asamblea Herreña por «pérdida de confianza, incumplimientos y deslealtades”, según señaló el presidente herreño, una crisis que se saldó con la reincorporación de David Cabrera al equipo de gobierno insular el 7 de marzo, tras un acuerdo entre ambos líderes políticos.

Según este acuerdo Cabrera recuperaba todas las áreas de gestión anteriores a su cese, que duró un total de 36 días. Tras esta nueva destitución Asamblea Herreña (AH) se queda sin representación en el Consejo de Gobierno del Cabildo de El Hierro.

Alpidio Armas (PSOE) vuelve a destituir a David Cabrera (AH) en decisión «irrevocable». Imagen de archivo de RTVC.

Representantes de AH con responsabilidades de gobierno

El cese hecho efectivo el pasado lunes se debe a que la consejera de Empleo y Desarrollo Económico, Ana Cecilia González, una de los representantes de AH con responsabilidades de gobierno, comunicó al presidente insular su intención de abandonar el grupo de gobierno sin renunciar a su acta de consejera, supeditando su voto a las iniciativas del grupo de gobierno a “apoyos puntuales”.

Armas ha mostrado su disconformidad con esta decisión y ha añadido que, tras diversas reuniones con Asamblea Herreña, esta formación no ha dejado clara su posición sobre esta circunstancia. “El PSOE se quedó sin saber sin saber si tenía 7 o 6 consejeros en el grupo de gobierno”, ha señalado Armas.

Armas ha aludido a la necesidad de reconducir determinadas cosas para dar continuidad a los dos años que quedan de mandato, pero no descarta la posibilidad de un gobierno en minoría del PSOE en el Cabildo de El Hierro, con apoyos puntuales de los diversos grupos que conforman la corporación insular.

En este sentido, el presidente insular ha explicado que en este momento el futuro del pacto de gobierno en el Cabildo de El Hierro dependerá de las decisiones que Asamblea Herreña tome. Armas ha mostrado su convencimiento de la imposibilidad de que se geste una moción de censura contra su gobierno, pero “si hay moción de censura, que haya moción de censura, yo lo que no voy es a continuar de esta forma», hay que ser serio en la gestión del interés de lo público y estas indefiniciones no las voy a permitir”.