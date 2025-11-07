El Hierro reclama mejoras en el aeropuerto y en su conectividad exterior mediante una declaración institucional

El Cabildo de El Hierro exige mejoras en el aeropuerto y su conectividad

El pleno del Cabildo de El Hierro aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que reclama mejoras en el aeropuerto insular y en su conectividad exterior, a partir de una moción presentada por la Agrupación Herreña Independiente (AHI).

La iniciativa incluye la incorporación al Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2026–2030 del informe técnico elaborado por la AHI sobre las necesidades del aeropuerto herreño, que será remitido a AENA.

Principales demandas

Entre las principales demandas figura la eliminación definitiva del sistema AFIS, una reivindicación de las instituciones insulares desde 2010, así como la recuperación del control aéreo permanente, la creación de una helisuperficie para emergencias sanitarias, la ampliación del aparcamiento público con una planta soterrada y la extensión del horario operativo dentro del periodo diurno, con planificación futura para vuelos nocturnos.

El texto también plantea la modernización de la terminal de pasajeros, de acuerdo con las previsiones del Plan Director de 2001.

El consejero de la AHI y senador por la isla, Javier Armas, destacó que el informe “es fruto de un trabajo riguroso, técnico y consensuado, que recoge las necesidades reales de los herreños y busca garantizar el futuro de nuestra conectividad aérea”.

Por su parte, el presidente insular, Alpidio Armas (PSOE), recordó que la isla “ha convivido con el control aéreo entre semana y el sistema AFIS los fines de semana, con las consecuencias operativas y de seguridad que ello conlleva”. Añadió que su formación “se opuso desde el primer día” a la instalación del AFIS, “una decisión rechazada por la ciudadanía herreña y sus representantes institucionales”.

Modificaciones de Binter

Durante la sesión plenaria, los grupos políticos valoraron también las mejoras introducidas por Binter Canarias, entre ellas el adelanto de 20 minutos del primer vuelo entre Tenerife y El Hierro, que permitirá a los pasajeros llegar a las 8:10 horas, facilitando los desplazamientos médicos y las conexiones con otros destinos.

Javier Armas anunció que la AHI continuará trabajando con AENA y el Ministerio de Transportes para ampliar los horarios vespertinos y seguir mejorando la operatividad del aeropuerto.

“Con esta decisión, el Cabildo de El Hierro adopta oficialmente el documento elaborado por AHI como su posición institucional ante el Estado”, subrayó.