El pleno insular aprueba las bases para fortalecer el movimiento asociativo y garantizar el envejecimiento activo de este colectivo social

El Pleno del Cabildo de Lanzarote aprueba las bases para conceder subvenciones a las asociaciones de mayores. Estas ayudas buscan fortalecer el movimiento asociativo y fomentar la participación comunitaria en ambas islas. La iniciativa garantiza la sostenibilidad de estas entidades mediante el apoyo a sus proyectos y gastos estructurales.

Nori Machín, consejera de Mayores del Cabildo de Lanzarote / Cabildo de Lanzarote

El presidente Oswaldo Betancort destaca el papel fundamental de estas asociaciones en la cohesión social de la isla. La institución insular apuesta decididamente por un modelo de envejecimiento digno, participativo y muy protagonista. Estas herramientas permiten que los mayores mantengan su autonomía personal y sigan liderando la vida comunitaria.

Las bases reguladoras impulsan proyectos orientados específicamente al bienestar integral del colectivo de personas mayores. El Área de Mayores diseñó estos recursos para convertir cada asociación en un espacio de encuentro vital. El objetivo final reside en potenciar la actividad física, mental y social de todos los beneficiarios.

Estas subvenciones reconocen el trabajo incansable de las entidades que operan en Lanzarote y La Graciosa. El Cabildo dota de recursos económicos a los colectivos para asegurar que nadie se quede atrás. El Gobierno insular refuerza así su compromiso directo con la calidad de vida de sus ciudadanos más veteranos.

Dos líneas de financiación directa

La convocatoria pública estructura los fondos económicos en dos vías de financiación muy diferenciadas y claras. La primera línea costea proyectos sociales, culturales y formativos dirigidos al ocio de los mayores. Estas actividades resultan esenciales para combatir la soledad no deseada entre la población de las islas.

La segunda línea sufraga los gastos de funcionamiento ordinario para asegurar la estabilidad de las entidades. El dinero público ayuda a pagar los costes estructurales necesarios para mantener abiertos los centros sociales. Nori Machín explica que este apoyo garantiza la continuidad del tejido asociativo en el territorio.

La consejera del Área de Mayores prioriza la calidad técnica y el impacto real de cada proyecto presentado. El diseño de las bases asegura que los recursos públicos lleguen a quienes verdaderamente contribuyen al bienestar. La administración busca la máxima eficacia en el reparto de estos fondos destinados al colectivo.

Transparencia en la concesión de ayudas

El procedimiento de concesión se realizará mediante el régimen de concurrencia competitiva para todos los solicitantes. Este sistema garantiza plenamente los principios de objetividad, igualdad y transparencia en el proceso administrativo. El Cabildo evaluará con rigor cada propuesta técnica según los criterios fijados en las bases.

La institución insular dará prioridad a las iniciativas que demuestren una mayor capacidad de generar participación comunitaria. También puntuarán positivamente aquellos proyectos que presenten un impacto social medible en el entorno cercano. Los técnicos evaluarán la viabilidad de cada programa antes de otorgar las cuantías económicas.

Esta aprobación en el Pleno supone un paso administrativo crucial para la publicación inmediata de la convocatoria. Las asociaciones interesadas deberán cumplir los requisitos establecidos para acceder a estas importantes ayudas económicas.