Rosa Dávila ha presentado a los alcaldes de la isla las cuentas del próximo ejercicio, que contemplan más de 50 millones para cooperación municipal y vivienda

El Cabildo de Tenerife destinará más de 200 millones de euros en inversión directa a los 31 municipios de la isla durante 2027. Así lo ha anunciado este lunes la presidenta insular, Rosa Dávila, durante la reunión del Consejo Insular de Administración Territorial, en la que ha trasladado a los alcaldes y alcaldesas las principales líneas de los próximos presupuestos.

Dávila ha defendido unas cuentas de carácter equitativo, con el objetivo de distribuir las inversiones entre los municipios y reforzar la colaboración con los ayuntamientos. Entre las partidas destacadas figuran más de 50 millones de euros para cooperación municipal y vivienda.

Vivienda y políticas sociales, entre las prioridades

La vivienda será una de las áreas que experimentará un mayor crecimiento. El Cabildo prevé destinar 36 millones de euros a esta materia, un 137,6 % más que en 2026. Además, contempla ocho nuevos convenios para impulsar la construcción de vivienda pública y cerca de un millón de euros para rehabilitación.

Las políticas sociales y el apoyo a las familias concentrarán 450 millones de euros, un 11,8 % más que en el ejercicio anterior. Dentro de este ámbito, se incorporan 33 millones adicionales para reforzar la atención a los colectivos más vulnerables.

Reunión en el Cabildo de Tenerife con presencia de políticos de diferentes municipios de la Isla. RTVC

Más inversión en movilidad y territorio

Las cuentas también reservan 236 millones de euros para movilidad sostenible e infraestructuras viarias y otros 236 millones para el cuidado del territorio.

En materia de carreteras, se contemplan 38,3 millones de euros para mejorar las vías de la isla. Además, el presupuesto incluye 10 millones para las guaguas lanzaderas del Teide y el refuerzo de su vigilancia con 30 efectivos.

Por su parte, el sector primario contará con 36,6 millones de euros para apoyar la agricultura, la ganadería y la pesca.

Unas cuentas de 1.412 millones de euros

El presupuesto consolidado del Cabildo para 2027 asciende a 1.377 millones de euros, un 7,7 % más que en 2026. A esta cantidad se suman 35 millones de inversión extraordinaria para actuaciones estratégicas, lo que eleva la capacidad inversora total hasta los 1.412 millones de euros.

Las cuentas también destinan 225 millones a dinamización económica y diversificación, un 12,3 % más que el ejercicio anterior, y 61 millones a la gestión insular de residuos.

Con estas cuentas, la institución insular plantea reforzar la inversión pública, la atención social y la colaboración con los 31 ayuntamientos de Tenerife.