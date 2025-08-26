Las iniciativas incluyen limpiezas de playas, recogida de residuos submarinos y paseos eco-saludables

Voluntarios participan en una jornada de limpieza de playa dentro de las actividades de concienciación medioambiental / CABILDO DE TENERIFE

El Cabildo de Tenerife ha programado esta semana cuatro actividades abiertas al público destinadas a la protección y defensa del territorio. Las acciones están coordinadas por la Oficina para la Participación y Voluntariado Ambiental y se desarrollarán en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz, Adeje y Santiago del Teide.

La consejera de Medio Natural explicó que “se trata de organizar actividades que redundan en la defensa del medio ambiente porque las personas que participan no solo ayudan a protegerlo, sino que también son una piedra angular de la concienciación sobre el medio natural y de la necesidad de preservarlo y cuidarlo de la forma más adecuada posible”.

Mañana, miércoles 27 de agosto, tendrá lugar una nueva jornada del proyecto ‘Paseos Eco-saludables’, que consiste en un recorrido informativo y formativo de carácter medioambiental por distintos espacios de Santa Cruz de Tenerife. La actividad está organizada por el Club Montañeros de Nivaria con la colaboración de la Fundación Santa Cruz+Sostenible.

Actividades durante el fin de semana en Adeje y Puerto de la Cruz

El sábado 30 de agosto se celebrará en Adeje una campaña de limpieza de playas, organizada por la Asociación Canary Green, con la participación del Hotel Mynd y la colaboración del Ayuntamiento de Adeje.

Ese mismo día, en Puerto de la Cruz, se realizará una recogida de residuos submarinos abierta a buceadores. Esta actividad forma parte del Phe Festival Sostenible y está organizada por el Phe Team y la Asociación Terramare, con la colaboración del consistorio norteño y Cruz Roja Española.

El domingo 31 de agosto se han programado dos iniciativas. La primera, organizada por el Club Montañeros de Nivaria y la Federación Insular de Montañismo de Tenerife, forma parte del proyecto ‘Custodia del Monte Las Mesas’ e incluye un paseo ambiental y una recogida de residuos en la atalaya santacrucera, con la colaboración de la Fundación Santa Cruz+Sostenible.

Por su parte, en Santiago del Teide se desarrollará la ‘Campaña sobre Concienciación de la Costa’, que integra un taller ambiental y una recogida de residuos en Playa de la Arena y sus alrededores. Esta iniciativa está promovida por los Hoteles Landmar Costa Los Gigantes y Arena, junto a la Asociación Terramare, en colaboración con el Ayuntamiento de Santiago del Teide y el Parque Rural de Teno.