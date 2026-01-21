Cabildos y ayuntamientos muestran sus excelencias en Fitur 2026

Las islas aterrizan en Madrid con el objetivo de consolidar su liderazgo en el mercado nacional y diversificar su oferta hacia experiencias de alto valor añadido

El archipiélago canario despliega todo su potencial en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se celebra del 21 al 25 de enero en Madrid.

Medios de Comunicación frente al estand de Canarias en Fitur 2026 | RTVC / Patricia Santana

Estrategia de liderazgo y conectividad en Tenerife

Tenerife acude a Fitur 2026 con el objetivo de consolidar su liderazgo en el mercado nacional, tras haber recibido a más de 870.000 turistas peninsulares hasta noviembre de 2025. La delegación, encabezada por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y respaldada por más de un centenar de empresas, busca evolucionar el modelo turístico actual. Esta nueva visión prioriza el bienestar de la población local, la sostenibilidad y la regeneración del territorio, alejándose de la medición exclusiva por volumen de visitantes para enfocarse en la calidad y el respeto al entorno.

La estrategia para el presente año se centra en atraer a un perfil de viajero con mayor capacidad de gasto. Se apoyan en una conectividad reforzada que ya ha crecido un 4 % en el último ejercicio. Para ello, se han programado encuentros clave con grandes aerolíneas y plataformas de viajes, promocionando a la isla como un destino de excelencia gastronómica y cultural. En definitiva, Tenerife apuesta por una competitividad responsable que transforme el éxito turístico en un impacto positivo y duradero para la sociedad canaria.

Gran Canaria apuesta por el incremento del gasto

Gran Canaria llega a FITUR tras cerrar uno de los mejores ejercicios de su historia. El mercado peninsular ya es el cuarto cliente estratégico de la isla, con más de 534.800 visitantes hasta noviembre. Lo más relevante para el Cabildo es el impacto económico. El gasto asociado superó los 319 millones de euros, igualando el récord histórico de 2019 incluso antes de contabilizar el mes de diciembre.

El consejero de Turismo, Carlos Álamo, centra el crecimiento en un modelo que prioriza el gasto por visitante sobre el volumen masivo de turistas. La isla se posiciona como un destino multiproducto, donde la gastronomía de kilómetro cero y el turismo activo permiten mantener ocupaciones hoteleras superiores al 90 %. Además, la conectividad se mantiene sólida gracias al impulso de Binter y Vueling, que compensan la salida de otros operadores.

Lanzarote busca el mercado norteamericano

La estrategia de Lanzarote para 2026 se caracteriza por la innovación tecnológica y la inteligencia artificial aplicada a los destinos. El presidente insular, Oswaldo Betancort, y el consejero Héctor Fernández mantienen encuentros con el grupo Iberia y oficinas de turismo en Miami, Nueva York y Los Ángeles. El objetivo principal radica en captar al turista de Estados Unidos, un perfil de alto valor añadido interesado en la sostenibilidad.

Betancort afirma con rotundidad que “FITUR 2026 es una oportunidad clave para seguir posicionando a Lanzarote como un destino que no solo crece, sino que lo hace con criterio, responsabilidad y visión de futuro”. La isla, consolidada como Reserva de la Biosfera, lidera el crecimiento del gasto turístico en el archipiélago durante el último trimestre de 2025, apostando por un control estricto del crecimiento cuantitativo.

Fuerteventura y La Palma: nuevos mercados y deporte

El Cabildo de Fuerteventura ha confirmado este miércoles una nueva conexión directa con Rumanía para el verano de 2026. El turoperador Karpaten operará vuelos desde Bucarest, alojando a sus clientes en hoteles de 4 y 5 estrellas. La presidenta Lola García envía un mensaje de conservación: “no se trata de atraer más turistas, sino un mejor turismo, que aporte valor, respete nuestro territorio y deje beneficios reales en la Isla”.

En el ámbito del turismo activo, La Palma presenta en el espacio FITUR SPORTS su calendario de eventos internacionales. La isla promociona citas de renombre como la Transvulcania y anuncia la celebración del mundial de Vela juvenil en 2027 y 2028. El consejero Yurguen Hernández destaca la orografía palmera como un escenario excepcional para el ciclismo, el senderismo y los deportes de agua en un entorno natural privilegiado.

La Gomera propone una apuesta por la isla circular

La Gomera presenta su plan «Isla Circular», que incluye seis nuevos productos turísticos financiados con fondos NextGenerationEU. Estos itinerarios, que suman 27 rutas temáticas con audioguías digitales, fomentan el ecoturismo y el senderismo consciente. El presidente Casimiro Curbelo destaca que la isla cerró 2025 con 713.000 turistas, apostando por un modelo que evita las masificaciones y favorece el empleo local.

La consejera María Isabel Méndez resalta la excelencia del destino, con una estancia media que alcanza ya los 11,7 días. Como novedad, el municipio de Agulo debuta con marca propia en su quinto aniversario como uno de los Pueblos más Bonitos de España. Mientras, Vallehermoso refuerza su identidad como Pueblo Mágico. La delegación gomera también pone en valor iniciativas de economía circular. Por ejemplo, la transformación de plásticos en contenedores sostenibles y la formación digital del sector alojativo.

‘El Hierro, islas con alma’

Bajo el eslogan ‘El Hierro, islas con alma’, la isla se presenta en Fitur 2026 apostando por un crecimiento medido y consciente. El presidente Alpidio Armas ha subrayado que la estrategia herreña no busca la masificación, sino una evolución «paso a paso» que preserve la esencia del territorio. El objetivo es claro: evitar el colapso del destino y priorizar la preparación de las infraestructuras antes de aumentar el volumen de visitantes. Garantiza así que la identidad de la isla permanezca intacta frente a las prisas del mercado turístico global.

En lugar de competir en cifras de ocupación, El Hierro busca posicionarse como un referente de calidad y excelencia, atrayendo a un perfil de viajero que valore la autenticidad. La propuesta que llevan a Madrid se sustenta en cuatro pilares fundamentales: la fuerza de su naturaleza virgen, el liderazgo en energías renovables, la calidez de su gente y la altísima calidad de sus productos locales. Es una invitación a descubrir un destino diferente que, con total sosiego, prefiere sumar experiencias memorables antes que simples estadísticas de turistas.

Las capitales canarias, presentes en Fitur 2026

Santa Cruz de Tenerife acude a la feria con el objetivo de consolidarse como un Destino Turístico Inteligente, avalado por un índice de cumplimiento del 54,7 %, muy superior a la media nacional. El municipio, con el alcalde José Manuel Bermúdez a la cabeza, busca potenciar un modelo urbano-cultural y sostenible mediante la digitalización, el uso de inteligencia artificial en sus puntos de información y la promoción de activos clave como el Carnaval, la gastronomía y el patrimonio histórico. Tras un 2025 exitoso con más de 3,6 millones de visitantes y un notable crecimiento del 11 % en el sector de cruceros, la ciudad enfoca su estrategia de 2026 en rutas digitales personalizadas y el fortalecimiento de alianzas con turoperadores internacionales.

Por su parte, Las Palmas de Gran Canaria participa en Fitur 2026 para consolidar su éxito como destino urbano sostenible, avalado por un crecimiento del 10 % en viajeros y unos ingresos hoteleros que superan los 95 millones de euros en el último año. Representada por la alcaldesa Carolina Darias y el concejal Pedro Quevedo, la ciudad apuesta por un modelo que equilibra el impacto económico y la calidad de vida local, reforzado por el lanzamiento de un nuevo plan de marketing centrado en la gastronomía, la identidad y el sector MICE. Con una oferta de más de 1.500 eventos anuales, el empuje del turismo de cruceros y una sólida presencia en mercados internacionales, la capital canaria se proyecta como un destino competitivo capaz de atraer visitantes durante todo el año de forma respetuosa con su entorno.