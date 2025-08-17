El Consulado en Canarias busca movilizar ayuda técnica, económica y humanitaria tras los destrozos causados por la tormenta tropical Erin en San Vicente y San Antonio

El Consulado General de Cabo Verde en Canarias activó este sábado la campaña #ReconstruirConEsperanza para reunir apoyos técnicos y financieros tras los graves daños de la tormenta tropical Erin. Las islas de San Vicente y San Antonio sufrieron destrozos severos, que afectaron a sus infraestructuras y a sectores clave de la economía, especialmente el turístico.

Imagen de archivo | Rafael Bastante / Europa Press

Un llamamiento a la solidaridad

En un comunicado, el cónsul de Cabo Verde en Canarias, Juan Cárdenes, pidió apoyo de instituciones, empresas y ciudadanía. Recalcó que “Cabo Verde necesita ahora de la solidaridad de todos”. Con el lema “Djunta Mon” (unamos manos), el Consulado canaliza la ayuda ciudadana junto a la Cruz Roja caboverdiana.

La recogida de donaciones incluye ropa y calzado en buen estado, material escolar, kits de higiene personal y alimentos no perecederos. El punto de entrega estará abierto hasta el viernes 22 de agosto, en horario de 09:00 a 14:00, en la sede consular de la calle Padre Claret, en Las Palmas de Gran Canaria.

Apoyo institucional y económico

En paralelo, el Gobierno caboverdiano anunció un plan de reconstrucción para San Vicente, que será presentado por el ministro de Promoción de Inversiones y Desarrollo Empresarial, Eurico Monteiro. El programa contempla incentivos y ayudas económicas para los sectores más golpeados por las inundaciones, con el objetivo de acelerar la recuperación.

Las personas interesadas también podrán colaborar con aportaciones monetarias. La Cruz Roja de Cabo Verde habilitó cuentas en el Banco Comercial do Atlântico, la Caja de Ahorros, el Banco Cabo-Verdiano de Negócios y el Banco Africano de Investimentos, donde ya se reciben transferencias internacionales gracias a la difusión de los códigos IBAN y SWIFT.