Cae en Lanzarote uno de los líderes de la mafia irlandesa ‘Hutch’

La Policía Nacional arresta en el municipio de Tías a un alto mando del clan criminal buscado por las autoridades de Dublín

La Policía Nacional detiene a un cabecilla de la organización ‘Hutch’ en la localidad lanzaroteña de Tías. El arresto ocurrió gracias a una orden europea y la colaboración directa de agentes de la Guardia irlandesa desplazados a España. Los investigadores sitúan al detenido en la cúpula de esta estructura criminal especializada en inteligencia y blanqueo de capitales.

Policía Nacional / Imagen de archivo

Los agentes arrestaron al sospechoso apenas 24 horas después de emitirse la orden de búsqueda internacional. Este individuo figura en la cúspide operativa de los ‘Hutch’ como responsable de la célula de inteligencia del grupo criminal. Además, las autoridades confirman que dirigía los movimientos de dinero de la red junto a su propio padre.

La operación conjunta con la policía de Irlanda permitió localizar al fugitivo en una zona turística de la isla. El arrestado pertenece a una organización construida sobre fuertes lazos familiares intergeneracionales muy arraigados en la ciudad de Dublín. Su captura representa un éxito importante para frenar las actividades de la mafia irlandesa en el archipiélago.

Este líder se enfrentará ahora a los cargos remitidos por la justicia de su país de origen. La Dirección General de la Policía destaca la rapidez de la actuación tras recibir la alerta de las autoridades irlandesas. El detenido colaboraba estrechamente en la gestión de fondos ilícitos procedentes de diversas actividades delictivas en Europa.

Antecedentes de la mafia

Lanzarote ya fue escenario de otra detención relevante contra este clan en octubre de 2024. En aquel momento, la policía capturó a Gerard Hutch, conocido popularmente con el alias de ‘El Monje’. Junto a él cayeron otras ocho personas acusadas de tráfico de drogas, trata de seres humanos y blanqueo.

La organización mantiene una violenta rivalidad con el clan de los ‘Kinahan’ desde el año 2016. Este enfrentamiento histórico suma ya un total de 18 víctimas mortales en diferentes puntos de la geografía internacional. La mayoría de los fallecidos durante estas disputas territoriales pertenecían a la facción de los Hutch.

El conflicto se recrudeció tras el asesinato de Gary Patrick Hutch, sobrino de ‘El Monje’ en la localidad de Mijas. Aquel crimen en Málaga desencadenó una oleada de represalias y homicidios entre febrero y agosto de ese mismo año. Incluso el hermano del gángster dublinés resultó muerto en esta guerra abierta entre familias criminales.