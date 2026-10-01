Cae la red de móvil y fibra de Digi, O2 y Movistar

Según páginas especializadas, la red tanto móvil como de fibra de las compañías Mvistar y Digi están teniendo problemas durante la mañana

Aunque se está restableciendo poco a poco la señal y Movistar ya asegura que se ha solucionado, muchos usuarios de esta compañía y de Digi y O2 han notado esta mañana cortes en su señal de internet tanto móvil como por fibra. La incidencia está provocando un aumento de los avisos por problemas de conexión entre los clientes de los operadores vinculados al grupo Telefónica y de otras compañías que utilizan su infraestructura, tanto en los servicios de banda ancha como en las redes móviles. Que varias operadoras estén registrando fallos de forma simultánea se explica precisamente porque comparten parte de esa red.

Ante este tipo de situaciones, muchas compañías disponen de medidas alternativas para los clientes que se quedan temporalmente sin conexión en casa. Entre ellas suele figurar la activación gratuita de bonos de datos ilimitados mientras se resuelve la avería. Sin embargo, en este caso la solución resulta más complicada, ya que la incidencia también está afectando a las conexiones móviles.