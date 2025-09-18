Cajas de madera convertidas en obras de arte solidarias

Casa África acoge la séptima edición de la exposición colectiva solidaria ‘Cajas para un sueño’, en la que 53 artistas decoran cajas de madera que luego se subastan para Aldeas Infantiles

Una simple caja de madera puede convertirse en el comienzo de un cambio. Es la premisa de la exposición ‘Cajas para un sueño’ que acoge Casa África en Las Palmas de Gran Canaria del 18 de septiembre al 9 de octubre, y que tienen un fin solidario en el que la ciudadanía es muy importante. Las cajas han sido intervenidas por 53 artistas, que las han convertido en obras de arte que después se subastan entre todas las personas que hagan sus ofertas durante los días de exhibición. Lo recaudado irá destinado a los proyectos con la infancia en África y Las Palmas de Aldeas Infantiles SOS España.

Cartel de la exposición solidaria ‘Cajas para un sueño’

53 obras de arte

Más de cincuenta artistas participarán en la séptima edición de la iniciativa solidaria ‘Cajas para un sueño. Se desarrollará en la sala denominada Guinea Ecuatorial de la sede de Casa África de Las Palmas de Gran Canaria entre el 18 de septiembre y el 9 de octubre.

Un total de 53 creadores y creadoras, de distintas procedencias y estilos, se reúnen en esta nueva edición. Además de la colaboración de Casa África, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, cuentan con la del consulting inmobiliario Gilmar. Este último ha donado las cajas de vino de madera que han sido intervenidas para la ocasión por los artistas y que serán subastadas el día 9 de octubre.

En la nómina de la colectiva figuran los artistas DelAmorylaBelleza, Augusto Vives, Maica Luis, Esther Vega, Juan Cabrera, Paco Presa, Pepa Sosa, Juan Marqués, Karina Beltrán, Rubén Fabuel, Cristina Toledo, Miguel Panadero, Luz Sosa, Pepe Dámaso, Rocco Cardinale, Paqui Martín, Riquelme, Margo Delgado, Helena de Hado´s, Fátima Suleimán, Cristóbal Guerra o Carmen Sánchez, entre otros muchos.

Subasta

Todas las cajas artísticas expuestas en Casa África serán subastadas. Por tanto, el público podrá participar desde el primer día de apertura de la exposición y hasta el mismo día del cierre de la misma.

Para participar, deben depositar su oferta económica (70 euros es el precio de salida de cada obra) en una urna instalada en la sala. Solamente a través de Facebook e Instagram, o llamando a los teléfonos 615 559 389 el mismo día 9 de octubre en la subasta que se celebra en Casa África a las 17:00 horas, a la que podrá asistir el público que lo desee.

La exposición colectiva ofrece una variada selección de estas cajas de madera que cada artista interviene de manera individual, empleando muy distintas técnicas plásticas. En ‘Cajas para un sueño’ encontramos variedad de estilos, técnicas, formatos y diseños. Desde las cajas pintadas con acrílico u óleo hasta las intervenidas de manera más atrevida, pasando por aquellas que combinan el arte conceptual, la cerámica, la fotografía, el grabado, elementos añadidos o el soporte escultórico.

7 ediciones

La iniciativa ‘Cajas por un Sueño’ cumple su séptima edición. Todo comenzó después de que la creadora y enfermera Esther Vega animara en 2016 a una nutrida nómina de artistas a sumarse a esta iniciativa.

Les pidió que intervinieran una caja de madera de manera libre, hasta transformarlas en curiosas piezas artísticas. Su valor añadido cobra una especial significación al tratarse de un soporte poco empleado habitualmente por los creadores y creadoras invitados.

Hasta la fecha, son más de 400 artistas los que han colaborado de manera solidaria con el citado proyecto en sus sucesivas ediciones.