El Heidelberg Volkswagen repetirá final en Santa Cruz de Tenerife frente a un Cajasol Andalucía que eliminó al vigente campeón, el Avarca Menorca

El Heidelberg Volkswagen busca revalidar la Copa de la Reina ante el Cajasol Andalucía / Heidelberg Volkswagen

El Heidelberg Volkswagen repite presencia en la final de Copa. Pero esta vez, tendrá enfrente a un inédito Cajasol Andalucía que se alzó ante el vigente campeón, el Avarca Menorca.

El duelo por el título se disputará este domingo a partir de las 17:30 (hora canaria) en el pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz de Tenerife.

Así llegaron los equipos a la semifinal

El Heidelberg Volkswagen llegó a la final tras vencer al CV Emalsa Gran Canaria en el set de oro. Mientras que el Cajasol Andalucía se clasificó tras ganar también en el set de oro al Avarca de Menorca.