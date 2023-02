Tanto en la calle como en el escenario, los personajes más icónicos del carnaval preparan su indumentaria para entregarse a las fiestas

Vídeo RTVC / Informa: Lucía Yánez

Encabezan todas las cabalgatas de Las Palmas de Gran Canaria y disfrutan del Carnaval como nadie. Son los míticos personajes que todo amante de las fiestas conoce. Desde Cantifla y La Máscara, pasando por Charles Chaplin, un sacardote, o incluso del Che Guevara.

Estos días se preparan para salir de nuevo a la calle. Los vemos siempre con completa entrega en nuestra celebración.

Ya forman parte de la historia de nuestras fiestas. Algunos empezaron a asistir disfrazados a las fiestas desde hace 30 años. Sabemos cuándo empiezan, pero nunca el momento de acabar.

Han actuado en muchas galas y se han subido al escenario con las murgas.

Sin embargo, algunos prefieren entregarse a la calle porque reciben mucho cariño de la gente. «Sin ustedes no somos nada, lo vivimos nosotros, lo disfrutamos nosotros, pero no tendría ningún sentido si la gente de la calle, lo más importante del carnaval, no lo viviese con nosotros», destacan muchos de los más veteranos.

Ellos ya calientan motores, y solo queda poco más de una semana para volver a verlos.