Cielos cubiertos, presencia de calima y temperaturas de hasta 34 grados para este lunes en Canarias

Las altas temperaturas serán una constante, según la previsión de Vicky Palma en Televisión Canaria. Además la nubosidad de tipo medio y alto predominará en todo el archipiélago, con posibilidad de algunas gotas en zonas de cumbre de La Palma y Tenerife

Canarias afronta este lunes una jornada marcada por los cielos predominantemente cubiertos, la presencia de calima y un ascenso generalizado de las temperaturas, que podrán ser especialmente calurosas en algunos puntos del archipiélago.

La calima a primera hora de la mañana ya era visible en muchos puntos de la isla de Tenerife / RTVC

Según ha comentado Vicky Palma, en Televisión Canaria sobre la predicción meteorológica, una densa capa de nubes medias y altas —ubicadas en su mayoría por encima de los 4.000 metros de altitud— cubre gran parte de las islas. A este manto nuboso se suma la presencia de polvo en suspensión, destacando el aumento de temperaturas registrado en zonas del sur y oeste de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Posibles gotas en cumbres y temperaturas en ascenso

Aunque la nubosidad dominante es alta, no se descarta la formación puntual de intervalos de nubes bajas, más probables en las islas de La Palma y Tenerife. En estas dos islas cabe la posibilidad de que las nubes medias y altas puedan dejar caer algunas gotas, principalmente en zonas altas y de cumbre.

Regresan las altas temperaturas

En lo relativo a los termómetros, la jornada será calurosa. Destaca el caso de Gran Canaria, donde las máximas podrían superar con creces los 32 ºC registrados en días anteriores, pudiendo alcanzar o rondar los 34 ºC.

Viento flojo y mareas vivas

El viento soplará en general de componente este, de flojo a moderado en costas. Sin embargo, en las zonas de cumbre la dirección cambiará radicalmente, con vientos predominantes de componente oeste y suroeste.

En el mar, se mantiene una situación similar a la del fin de semana, con oleaje en las costas abiertas al norte y al este. A lo largo del día irrumpirá mar de fondo, con series de olas que alcanzarán y podrán superar el metro y medio de altura. Asimismo, la coincidencia con la fase de luna llena dejará mareas vivas en el litoral canario.