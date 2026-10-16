El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife han completado 46 de las 51 intervenciones previstas y mantienen otras cuatro en ejecución. La inversión de 2,2 millones de euros incluye zonas de sombra, patios naturalizados y sistemas de monitorización ambiental

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, visitaron este viernes el IES El Médano y el CEIP Montaña Pelada, en Granadilla de Abona, para evaluar las actuaciones de adaptación climática que ambos centros han incorporado a sus instalaciones. El alcalde del municipio, José Domingo Regalado, acompañó a los representantes institucionales durante el recorrido, en el que conocieron las nuevas zonas de sombra, los proyectos de naturalización de los patios y las instalaciones fotovoltaicas y de monitorización ambiental.

Visita al IES El Médano para conocer las medidas contra las altas temperaturas. Gobierno de Canarias

Las intervenciones forman parte de un convenio suscrito hace un año entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, con una dotación de 2,2 millones de euros para actuar en 51 centros educativos de la isla. De las actuaciones previstas, 46 ya han concluido y otras cuatro siguen en ejecución, con la previsión de finalizar antes de que termine el año. En conjunto, 50 de las 51 intervenciones están terminadas o en marcha, lo que representa el 98% del programa.

La planificación contempla, además, extender estas medidas a otros centros educativos del área metropolitana y de Tegueste, con una inversión aproximada de 3,3 millones de euros.

Sombra, vegetación y mejores condiciones ambientales

Poli Suárez destacó la necesidad de abordar la adaptación climática de los centros desde diferentes ámbitos, más allá de la instalación de estructuras para proteger al alumnado del sol. «La adaptación de nuestros centros educativos a las condiciones climáticas es una cuestión que tenemos que abordar desde distintos ámbitos. No hablamos únicamente de crear zonas de sombra, sino también de naturalizar los patios, mejorar las condiciones ambientales de las aulas y buscar soluciones que nos permitan hacer frente a las altas temperaturas», explicó.

El consejero también puso en valor la cooperación entre las administraciones para responder a las necesidades de la comunidad educativa. «El convenio con el Cabildo de Tenerife es un ejemplo de la importancia de la colaboración entre administraciones para atender las necesidades de nuestros centros educativos. Cada institución aporta sus recursos y, trabajando de manera conjunta, podemos desarrollar actuaciones que responden a una realidad que afecta a toda la comunidad educativa», señaló.

Por su parte, Rosa Dávila destacó los resultados de las intervenciones en los dos centros de Granadilla de Abona. «Las pérgolas, las zonas de sombra y la naturalización de los patios son actuaciones que mejoran el entorno en el que estudia el alumnado y las condiciones en las que trabaja toda la comunidad educativa», afirmó.

La presidenta insular recordó que el Cabildo ha destinado cerca de 2,2 millones de euros a intervenciones en 51 centros de 12 municipios de Tenerife. La inversión, añadió, busca reforzar la adaptación climática, el bienestar del alumnado y la mejora de las infraestructuras educativas ante el aumento de las temperaturas.

Monitorización ambiental en el IES El Médano

Durante la visita al IES El Médano, los representantes institucionales conocieron el funcionamiento del proyecto Clima Escolar Canarias, que permite registrar parámetros ambientales como la temperatura, la humedad y la concentración de dióxido de carbono (CO₂).

El sistema proporciona información sobre las condiciones de los espacios escolares y su evolución a lo largo de la jornada. Estos datos permiten realizar un seguimiento de las temperaturas y de la calidad del aire, además de ayudar a identificar necesidades y valorar medidas para mejorar el entorno educativo.

El instituto cuenta también con nuevas zonas de sombra en el patio, un proyecto de naturalización de los espacios exteriores que incluye intervenciones en el huerto escolar y distintas instalaciones fotovoltaicas. Las actuaciones combinan así la mejora de los espacios de uso cotidiano con herramientas para conocer las condiciones ambientales del centro.

Nuevas zonas de sombra en el CEIP Montaña Pelada

La comitiva visitó posteriormente el CEIP Montaña Pelada, donde comprobó las mejoras realizadas en el patio interior para crear nuevas zonas de sombra. El centro también desarrolla un proyecto de naturalización de sus espacios exteriores, que se encuentra en su fase final, y dispone de instalaciones fotovoltaicas.

Entre las próximas actuaciones figura la creación de nuevas áreas de sombra en la zona destinada al alumnado de Educación Infantil, con el objetivo de mejorar las condiciones de uso de los espacios exteriores y ofrecer mayor protección frente a las altas temperaturas.

La planificación de las intervenciones tiene en cuenta las características de cada instalación y las necesidades de su comunidad educativa, de modo que las soluciones se adapten a las condiciones concretas de cada centro.

Un plan integral frente a las altas temperaturas

Además de las actuaciones financiadas mediante el convenio entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo, ambos centros participan en medidas incluidas en el Plan de Adaptación de los Centros Educativos a las Altas Temperaturas, impulsado por la Consejería de Educación.

El plan contempla la creación de espacios de sombra, la naturalización de patios, la mejora de fachadas y envolventes térmicas, la instalación de sistemas fotovoltaicos y la incorporación de herramientas de monitorización ambiental. También incluye intervenciones de refrigeración y climatización, así como otras mejoras en los espacios interiores y exteriores.

Las actuaciones se desarrollan según las características de cada instalación y las necesidades de cada comunidad educativa, con el propósito de mejorar las condiciones ambientales y preparar los centros para episodios de calor más intensos.

En la visita participaron también el director general de Infraestructuras y Equipamientos del Gobierno de Canarias, Iván González Carro; el consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina; y el primer teniente de alcalde de Granadilla de Abona, Marcos Antonio Rodríguez, entre otros representantes institucionales.