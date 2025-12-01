Debido a la presión en el tráfico, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife pide declarar la emergencia en movilidad

Las carreteras del Archipiélago soportan cada día un volumen de tráfico cada vez mayor, una situación que se traduce en largas colas y retrasos constantes en los desplazamientos tanto en Tenerife como en el resto de islas. Ante este escenario, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado al Gobierno de Canarias que declare la emergencia en movilidad con el objetivo de agilizar los trámites administrativos para ejecutar obras y aprobar nuevos proyectos.

Según la entidad, esta declaración permitiría acortar los plazos para finalizar infraestructuras en marcha o licitar otras nuevas que ayuden a aliviar el colapso viario. Creen que es una medida necesaria para reducir el tráfico que sufren las carreteras de las Islas.

Impacto en la economía

El problema, subrayan, no solo afecta a la calidad de vida de la ciudadanía, sino que también tiene un impacto directo en la economía. Las empresas se ven cada vez más condicionadas por las retenciones, especialmente en sectores donde los turnos eran partidos, siendo ahora mismo una modalidad inviable.

A ello se suma el crecimiento demográfico y urbanístico que ha experimentado Tenerife en los últimos años, lo que ha incrementado notablemente el volumen de vehículos en circulación. La Cámara insiste en que la red viaria debe adaptarse a esta nueva realidad y que actuar con urgencia es imprescindible para evitar que la situación continúe agravándose