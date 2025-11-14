La Ventanilla Única Empresarial de Santa Cruz es la oficina pública presencial que más empresas formaliza de toda España

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha apoyado a más de 23.000 empresas

El Punto de Atención al Emprendimiento-Ventanilla Única Empresarial (PAE-VUE) de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha facilitado la puesta en marcha de 23.165 empresas durante los últimos 25 años. Un servicio en el que colaboran el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Ministerio de Industria y Turismo.

Este viernes, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha celebrado un acto con las instituciones participantes. Un evento para renovar el convenio de este servicio empresarial que permite para agilizar procesos administrativos a los negocios y emprendedores.

El presidente de la Cámara de Comercio tinerfeña, Santiago Sesé, ha destacado que el servicio PAE-VUE de Santa Cruz de Tenerife es la «oficina pública presencial que más altas de empresas formaliza de toda España«. Sesé reseñó que esto es gracias «a este ejemplo de cooperación público-privada, que va más allá de una fórmula administrativa».

Ayudar a los emprendedores

Sesé resaltó que «conseguimos construir un entorno más competitivo en el que ayudamos a los emprendedores y emprendedoras a hacer realidad su idea de negocio«. La aportación de este servicio al tejido empresarial se pone de relieve en la adaptación del Documento Único Electrónico al escenario fiscal canario. También se manifiesta en su papel como mecanismo de simplificación administrativa.

La Ventanilla Empresarial Única también ofrece asesoramiento detallado sobre aspectos fiscales y laborales en el momento del alta empresarial. La Cámara de Comercio destaca que el programa ofrece un espacio donde constituir empresas bajo la forma jurídica elegida, ya sea como empresario individual, sociedad limitada o sociedad civil.