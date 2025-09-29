El Ayuntamiento ha ampliado el horario de atención presencial al público y ha estableciendo un control de acceso y dotando al servicio de los medios adecuados para una correcta gestión de reservas y cobro on-line

El Ayuntamiento de La Laguna reabre este miércoles las instalaciones del camping de Punta del Hidalgo tras un periodo de inactividad debido a la necesidad de implementar un cambio en el modelo de gestión y acometer diferentes obras de mejora.

Tras un periodo de inactividad debido a la necesidad de implementar, además, el espacio recreativo recupera sus funciones para la pernoctación de autocaravanas y tiendas de campaña, pasando a tener un uso diario, en lugar de únicamente fines de semana y festivos, como venía ocurriendo hasta la fecha.

El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, explica que “seguimos trabajando en la mejora de las instalaciones del camping, y en concreto en el edificio principal, que presenta varias deficiencias, pero ya se han acometido todas las actuaciones necesarias que nos permiten abrir el recinto con garantías de seguridad y comodidad para los usuarios”.

Chinea comenta que hasta ahora la gestión del camping se había efectuado íntegramente con medios municipales solamente durante fines de semana y festivos. Sin embargo, debido al incremento en la demanda, así como la necesidad de mejorar la experiencia de los usuarios y la oferta de servicios, y con objeto de equipararse con establecimientos similares del territorio nacional.

Ampliación del horario de atención presencial al público

Para ello se hacía necesario incrementar los recursos destinados a la gestión de este espacio, ampliando el horario de atención presencial al público (de 9:00 a 18:00 horas), estableciendo un control de acceso y dotando al servicio de los medios adecuados para una correcta gestión de reservas y cobro on-line. Desde este lunes ya está disponible la página web (camping.lalaguna.es/) para poder tramitar las reservas a través de internet.

“Este ha sido un proceso largo y dificultoso, que nos ha impedido abrir el camping durante el verano, como era nuestra intención, ya que se trata de una infraestructura muy demandada y valorada”, admite Chinea quien agradece la comprensión de los usuarios habituales del camping. “No obstante, las mejoras en el servicio van a notarse de inmediato, tanto en el servicio de atención como en las propias instalaciones”.

El uso del camping seguirá rigiéndose por la actual ordenanza, contando por tanto con las mismas tarifas y el reglamento de uso. Una vez abiertas las instalaciones, desde el área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad se iniciará ahora la redacción de una nueva ordenanza que permita actualizar la normativa.

Mejoras en el camping de Punta del Hidalgo

Durante el verano el Ayuntamiento ha acometido diversas obras de mejora de las instalaciones, con la construcción de una nueva caseta para el personal, la revisión y adaptación de todo el sistema contraincendios o las acometidas de agua, luz y datos. Al mismo tiempo, la concejalía continúa trabajando en la rehabilitación del edificio principal, que también presenta deficiencias que han obligado a su cierre temporal hasta que se acometa la reforma integral del inmueble. También está previsto de cara a 2026 la adaptación de baños para personas con discapacidad y ostomizadas.

La nueva gestión del camping también permitirá ordenar el uso y gestión del aparcamiento anexo a las instalaciones, con capacidad para 78 plazas, mediante máquinas de cobro y barreras automáticas y servicio de atención al usuario con los mismos medios adscritos al camping.

El camping de Punta del Hidalgo tiene una extensión de 24.000 m2 dividida en dos zonas: la superior cuenta con 15 parcelas para tiendas de acampada y la inferior tiene 63 parcelas para caravanas, autocaravanas y casetas, con una capacidad aproximada de 312 personas.