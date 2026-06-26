La asociación advierte que el exceso de confianza y las imprudencias provocan accidentes diarios

La asociación ‘Canarias, 1500 Km de Costa’ publica una guía preventiva. El objetivo principal busca evitar ahogamientos durante los próximos meses de verano. La entidad lanza esta iniciativa porque muchos usuarios cometen imprudencias fatales por simple desconocimiento.

‘Canarias, 1500 Km de Costa’ publica una guía para evitar ahogamientos este verano / Canarias 1500 km de Costa

El equipo presentó diversas recomendaciones clave para fomentar una verdadera cultura de autoprotección. De esta manera, la entidad espera que los ciudadanos disfruten del mar con total seguridad.

Principales peligros en la costa

En primer lugar, bañarse con bandera roja representa un peligro extremo. De hecho, esta grave imprudencia causa el 80 % de los accidentes en el mar. Por consiguiente, ignorar esta señalización continúa liderando las causas de muerte por ahogamiento.

Además, las fuertes corrientes de retorno suponen otro riesgo bastante significativo. Si el agua arrastra al bañista, este nunca debe nadar de forma directa contra la corriente. Intentarlo provoca un agotamiento físico rápido y sumamente peligroso para cualquier persona.

Asimismo, visitar zonas de baño sin servicio de socorristas incrementa notablemente el peligro. También resulta arriesgado pescar desde acantilados rocosos sin llevar el equipamiento adecuado. Incluso tomarse autofotos cerca del fuerte oleaje genera situaciones críticas fácilmente evitables.

Protección infantil y deportes náuticos

Por otra parte, los menores de edad requieren siempre una vigilancia constante. Resultan especialmente vulnerables y nunca deben permanecer solos o desatendidos en el medio acuático. Ciertamente, los flotadores o manguitos son juguetes hinchables que vuelcan con mucha facilidad.

Igualmente, quienes utilizan motos acuáticas deben extremar su precaución durante la navegación. Muchos de estos usuarios carecen de experiencia y olvidan mantener las distancias de seguridad obligatorias. Paralelamente, los submarinistas tienen la obligación de practicar este deporte acompañados y revisar su equipo.

Finalmente, la asociación recomienda entrar al agua de forma progresiva y gradual. Esta sencilla medida previene posibles hidrocuciones tras una comida abundante o larga exposición al sol. En conclusión, la prevención y el respeto a las normas garantizan un verano totalmente seguro.