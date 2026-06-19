Estas actividades tendrán lugar en el contexto del 300 aniversario de la fundación de Montevideo, capital del país sudamericano

El Gobierno de Canarias se volcará con la conmemoración del tricentenario de la fundación de Montevideo por migrantes isleños. Así lo confirmó Fernando Clavijo, presidente del Gobierno autonómico, al intendente de la capital uruguaya Mario Bergara, durante una reunión en la que pusieron en común los actos organizados.

Estas actividades pondrían en contexto el nacimiento de esta ciudad con la llegada en 1726 de las primeras 22 familias canarias que migraron a este país. En este sentido, Clavijo informó al intendente de la capital sobre la completa agenda de más de 30 actos organizada por el Gobierno de Canarias en el país del Sur Global para conmemorar la contribución canaria a la fundación de su capital.

Conmemoración «por todo lo alto»

Estos actos se desarrollarán entre el 16 y el 20 de noviembre de la mano de la Dirección General de Cultura con numerosas iniciativas en Montevideo y Canelones, las dos intendencias de Uruguay donde existe unamayor comunidad de canarios y descendientes de canarios.

Según explicó Clavijo, el objetivo es conmemorar “por todo lo alto” los 300 años de la fundación canaria de la capital uruguaya, una efeméride histórica que “marcó, marca y seguirá marcando los fuerte lazos” que unen al archipiélago con este país del Cono Sur de América.

Canarias celebrará más de 30 actividades para conmemorar los lazos históricos con Uruguay. Imagen cedida por el Gobierno de Canarias

Fernando Clavijo aprovechó el encuentro para invitar a Bergara a participar en el acto central de esta celebración, un evento que organizarán el Gobierno de Canarias, la Embajada de Uruguay en España y Casa América. Tendrá lugar tras la Cumbre Iberoamericana prevista para los días 4 y 5 de noviembre en Madrid.

Por su parte, Bergara agradeció la implicación del Ejecutivo autonómico en la conmemoración de una efeméride cuya huella sigue viva en la capital uruguaya y todo el país debido a la fuerte impronta de los canarios en la vida institucional y social del país.

El objetivo es conmemorar “por todo lo alto” los 300 años de la fundación canaria de la capital uruguayaImagen cedida por el Gobierno de Canarias

Actividades ligadas a la cultura y patrimonio

El programa de celebración del tricentenario de Montevideo organizado por el Gobierno canario incluye actividades académicas como un simposio de varios días en la Universidad de la República con conferencias, mesas redondas y documentales centrados en la histórica relación entre el archipiélago y Uruguay.

La sede de la Sociedad Islas Canarias de Montevideo será otro de los puntos neurálgicos de la conmemoración del tricentenario. En este lugar se desarrollarán actividades ligadas al patrimonio, la cultura y el deporte del archipiélago, tradiciones que se transmiten de generación en generación entre los miles de descendientes de migrantes canarios que viven en Uruguay.

Este homenaje a la canariedad y su impronta en el país del sur de América se refuerza con los talleres de música canaria, décimas y punto canario que se impartirán en Montevideo y Canelones. En ambas intendencias uruguayas, el Gobierno de Canarias prepara asimismo la celebración de un concierto sinfónico en el que participarán artistas de las dos orillas del Atlántico.

La agenda de más de 30 actividades impulsada por el Gobierno de Canarias por los 300 años del nacimiento de la capital uruguaya se complementa y enriquece con los actos que organiza la Fundación Canaria de Montevideo.

Migración y siglos de historia

Los actos organizados por el Gobierno de Canarias y por la Fundación Canaria de Montevideo tienen como objetivo rendir homenaje a la semilla plantada por los 96 canarios y canarios que, el 19 de noviembre de 1726, llegaron a la bahía de la que sería la capital de Uruguay a bordo del navío Nuestra Señora de la Encina.

Este fue el momento exacto en que los isleños dejaron de ser emigrantes y se convirtieron en fundadores de la capital uruguaya.

Imagen de Montevideo

Esta expedición, la primera de muchas que partieron de las islas, se apoyó en la Real Cédula de 1725 que había dispuesto que el asentamiento de Montevideo se realizara con familias procedentes de Canarias, cuyos vecinos se les consideraba súbditos leales de probada experiencia en la agricultura.

De hecho, hoy en Uruguay se continúa llamando canario a las personas que viven en las zonas rurales del país, porque la contribución de los isleños fue decisiva.

Desde este momento, la comunidad canaria en Uruguay y en el resto del Río de la Plata ha mantenido, con mayor o menor continuidad, la conciencia de su origen. En la actualidad, siguen activos centros canarios, asociaciones culturales y familias que conservan la memoria oral de sus antepasados isleños y constituyen el tejido vivo de esa herencia.