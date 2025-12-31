Canarias es el destino turístico con los precios hoteleros más altos de España en ‘Nochevieja’ con una mediana de 378 euros, un 10% más, según el informe Hotel Pricing Outlook de la consultora Simon-Kucher

Canarias, a la cabeza de los precios hoteleros en ‘Nochevieja’. Imagen de archivo

A nivel nacional las tarifas registran un moderado descenso del 2% para el periodo de cierre de año 2025 (31 de diciembre y fin de semana más próximo) en comparación con el año anterior.

El estudio vincula esta corrección a la configuración del calendario, al situarse la Nochevieja en miércoles. Esto provoca que se necesiten más días de vacaciones para planificar una escapada, reduciendo parte de la demanda espontánea.

Madrid y Barcelona lideran las caídas de precios en el territorio nacional, con descensos del 8% y 10% respectivamente. Esta tendencia sitúa a la capital española en el cuarto puesto del ranking de ciudades europeas con tarifas más altas, por detrás de Londres (364 euros), París y Ámsterdam. Londres, pese a encabezar la lista, también experimenta una bajada interanual del 10%.

También suben Alicante (+19%) y Valencia (+4%). Sevilla (-2%) y Málaga (-4%) muestran ajustes más moderados, mientras que Baleares permanece estable.

El sector prevé un escenario de «demanda a dos velocidades»

El análisis técnico de Simon-Kucher destaca una estabilidad superior en los hoteles de 4 estrellas. Por el contrario, los establecimientos de categoría económica presentan las oscilaciones más pronunciadas.

Desde la consultora señalan una «bifurcación comercial»: mientras el segmento de lujo mantiene un crecimiento sólido, las marcas de posicionamiento económico muestran retrocesos tanto en ocupación como en la tarifa media diaria (ADR).

Para 2026, el sector prevé un escenario de «demanda a dos velocidades» que condicionará las estrategias comerciales de las cadenas hoteleras.