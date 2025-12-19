Sanidad, educación, vivienda e infraestructuras concentran la mayor parte de las inversiones de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, con especial atención a Gran Canaria

La vicesecretaria insular y coordinadora general de Coalición Canaria (CC) Gran Canaria, María Fernández, y la diputada Vidina Espino han presentado los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, que alcanzan los 12.491 millones de euros, los mayores de la historia del Archipiélago.

Según Fernández, más del 70 % de los fondos se destinarán a servicios públicos esenciales, priorizando sanidad, educación, políticas sociales, vivienda e infraestructuras, con un enfoque centrado en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

En Gran Canaria, las cuentas incluyen 271 millones en inversiones, destacando el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) y el Fondo de Coordinación y Cooperación Municipal, que permiten a los ayuntamientos ejecutar proyectos clave.

Canarias aprueba sus Presupuestos de la Comunidad Autónoma históricos para 2026. RTVC

Infraestructuras viarias

Espino ha resaltado la inversión en infraestructuras viarias, como el tramo Agaete–El Risco, el soterramiento de Belén María y la circunvalación de Arucas, así como mejoras en túneles, enlaces y puertos.

La sanidad se mantiene como prioridad con más de 4.800 millones de euros, incluyendo proyectos estratégicos como la Torre Pediátrica, la Unidad de Protonterapia del Hospital Doctor Negrín y mejoras en la atención primaria. La educación y la formación profesional aumentan un 7,4 %, garantizando también la estabilidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

En vivienda, el presupuesto alcanza un récord de 197 millones de euros, con programas como la Hipoteca Joven y el fomento de vivienda protegida. También se refuerza el apoyo a autónomos y las políticas de conciliación familiar.

María Fernández ha subrayado que “estos Presupuestos son realistas, útiles y centrados en las personas”, mientras Vidina Espino ha añadido que “refuerzan la sanidad, la educación, la vivienda, las infraestructuras y la cohesión territorial, con inversiones detalladas euro a euro y con clara orientación social”.