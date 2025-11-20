Canarias y Baleares comparten su experiencia en la gestión de costas

Representantes de Canarias y Baleares se han reunido para intercambiar su experiencia práctica en la gestión de sus costas para simplificar y mejorar los trámites que necesitan administraciones y particulares

Canarias y Baleares intensifican su colaboración para avanzar hacia una gestión más ágil y coordinada del litoral, intercambiando experiencias y métodos de trabajo con el fin de simplificar trámites y ofrecer mayor seguridad a ayuntamientos, empresas y ciudadanía.

En una reunión celebrada en la sede de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, la directora general de Costas y Litoral del Govern, María Joaquina Ferrer, y el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno de Canarias, Antonio Costa, junto a equipos técnicos de ambas comunidades, han analizado en detalle los procedimientos administrativos y los puntos con mayor carga de trabajo.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, Baleares ejerce las competencias de gestión del litoral desde julio de 2023 y Canarias desde enero del mismo año. Ambas delegaciones han analizado la tramitación de los expedientes, han identificado los puntos donde se concentran más cargas de trabajo y han intercambiado fórmulas para simplificar trámites y mejorar los tiempos de respuesta a ayuntamientos, empresas y ciudadanía.

Intercambio de experiencias

Uno de los temas abordados ha sido la gestión de los campos de boyas. Ambas comunidades han puesto en común su experiencia. Además, se han comparado los circuitos internos de tramitación y los mecanismos de coordinación entre unidades técnicas y jurídicas para ofrecer mayor seguridad a los municipios y al tejido económico que opera en el litoral.

Ferrer ha destacado el carácter práctico de la reunión y ha afirmado que han revisado «paso a paso como se tramita cada expediente». Además, han comparado procedimientos con Canarias, lo que ayuda a «detectar dónde se puede eliminar duplicidades, aclarar requisitos y ganar agilidad, sin renunciar al rigor técnico».

La directora ha subrayado también la importancia de que la colaboración tenga continuidad, ha afirmado que tienen retos muy parecidos y la mejor manera de afrontarlos es «compartir aquello que funciona«. Además, ha asegurado que alineando criterios y formas de trabajar dan «más seguridad a los ayuntamientos y a los usuarios».

Durante el encuentro ambas partes han coincidido en la conveniencia de avanzar hacia un espacio estable de colaboración entre comunidades autónomas con competencias en Costas.

Por parte del Govern han participado responsables de las áreas y técnica y personal especializado en autorizaciones, concesiones, vertidos y disciplina. Desde Canarias han asistido responsables de planificación, inspección y tramitación de expedientes y técnicos con experiencia directa en la gestión del dominio público marítimo-terrestre.

También han estado presentes técnicos de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal y de PortsIB, dada la estrecha relación entre la ordenación del litoral, la protección ambiental y la actividad portuaria.