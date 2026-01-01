Canarias cierra 2025 con 69 personas muertas por ahogamiento

Un total de 69 personas han perdido la vida por ahogamiento en Canarias de enero a diciembre de 2025, tres menos (-4%) que en el año 2024 (72), según datos elaborados por la Asociación para la prevención de accidentes acuáticos ‘Canarias, 1500 Km de Costa’

Bañistas en la piscina natural de Isla Cangrejo (Tenerife)

– ASOCIACIÓN ‘CANARIAS, 1500 KM DE COSTA’

Durante el mes de diciembre se registraron nueve fallecidos, cifra que sitúa a este mes, junto a agosto y septiembre (9 c/u), como de récord en mortalidad por sumersión durante todo 2025. Le sigue enero (8), mientras que febrero, marzo, junio y julio registraron la menor cifra (3 c/u).

El pasado mes de diciembre concluyó con 3 bañistas en estado crítico, (6) heridos de carácter moderado; (2) leves y (1) rescatado ileso.

El balance de 2025 destaca por un preocupante incremento del 71 % en el número de bañistas críticos y graves: la cifra de heridos en estado crítico ascendió a 16 (un 77 % más que los 9 registrados en 2024). Los afectados graves sumaron 25 (un 66 % más que los 15 contabilizados el pasado ejercicio).

A lo largo del año se contabilizaron (70) heridos de carácter moderado, (32) leves y (29) rescatados indemnes. En total, 241 personas accidentadas, 55 más que en 2024 (+30 %), detalla la asociación en un comunicado.

Tragedia en zonas rocosas

A lo largo del año que culminó este miércoles 32 de las 69 personas que murieron ahogadas (46 %), así como 94 de los 241 afectados totales (39 %), habían decidido darse un baño o acercarse a la costa «cuando habían activas prealertas y alertas decretadas por el Gobierno de Canarias por fenómenos costeros adversos».

El mapa de la siniestralidad acuática en Canarias durante 2025 queda marcado por la tragedia en zonas de costa rocosa. Ha sido debido mayoritariamente, a las imprudencias tales como hacer caso omiso a la señalética y las recomendaciones de seguridad.

La costa de Tenerife se cobró múltiples vidas en episodios de fuerte oleaje, especialmente durante un fatídico fin de semana de noviembre. Con apenas horas de diferencia, fallecieron tres personas: una bañista holandesa de 79 años en el Puerto de la Cruz en un golpe de mar con diez afectados, un varón localizado en la Playa El Cabezo (Granadilla de Abona) y un pescador de 43 años en La Guancha.

Cuatro turistas perdieron la vida en la piscina natural de Isla Cangrejo

El caso más cruento se producía a principios de diciembre en la piscina natural de Isla Cangrejo, Los Gigantes (Tenerife). El desprecio a los precintos de seguridad se saldó con cuatro turistas fallecidos y un desaparecido, así como varios afectados de diversa consideración. Se trata de la mayor tragedia en el medio acuático acaecida, al menos, en los últimos diez años, subraya la entidad.

Respecto a los menores, con 4 fallecidos, la cifra más alta en los últimos diez años. El factor común de los accidentes protagonizados por este colectivo, el más vulnerable en el medio acuático, es la falsa sensación de seguridad percibida en las piscinas y que se suele traducir en una falta de supervisión y vigilancia de los adultos a su cargo.

El pasado año 19 menores sufrieron un percance en distintos espacios acuáticos canarios: 4 fallecidos (6 % del total de muertes); (4) críticos; (4) graves; (5) moderados; (1) leve y (1) ileso.

Aún no se ha localizado el cuerpo del joven polaco arrastrado por el mar

Entre los sucesos de mayor impacto destaca la desaparición de Arek, el joven polaco de 15 años arrastrado por el mar el pasado mes de febrero en el Charco del Viento (Tenerife) . Su cuerpo aún no ha podido ser localizado.

Otro triste suceso fue el ocurrido el pasado mes de abril en el parque acuático Lago Taurito (Gran Canaria). donde la pequeña Rebeca, una menor Italiana de dos años de edad, perdió la vida ahogada en una piscina llena de gente. Fue víctima de lo que el experto en prevención de ahogamientos y presidente de esta asociación, Sebastián Quintana, ha acuñado como síndrome del ‘ahogado invisible’.

En este mismo recinto, a principios de diciembre, una niña sueca de cuatro años tuvo que ser trasladada en estado crítico tras sufrir un golpe en la cabeza mientras bajaba por un tobogán.

17 de los fallecidos eran extranjeros

El 38 % de los óbitos registrados en 2025 (26) fueron bañistas en edad adulta, el 30 % (21) tenía más de 60 años. El 26 % de ellos fueron víctimas de edad desconocida (18).

El 74% de las víctimas mortales corresponde a varones (51) y el 25% a mujeres (17).

Por nacionalidades, 17 de los fallecidos identificados fueron extranjeros: británicos (4), rumanos (3), polacos (2), italianos (2), alemán (1), belga (1), marroquí (1), hindú (1), holandés (1), eslovaco (1), extranjeros sin nacionalidad especificada (5), españoles (4) y víctimas de nacionalidad desconocida (42).