La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias concedió este miércoles una subvención de 1.593.593 euros al Ayuntamiento de La Frontera, en El Hierro, para la ejecución del proyecto de modernización y embellecimiento de la Rambla de La Corredera.

Según la nota de prensa del organismo regional, este nuevo proyecto permitirá transformar este espacio emblemático en un entorno de sostenibilidad, accesibilidad y dinamización turística y social.

Mejora de infraestructuras

Según informó la consejería regional de Turismo, la iniciativa forma parte de la Estrategia Canaria de Infraestructuras Turísticas Insulares, para la renovación de infraestructuras que requerían actualización para atender las demandas vecinales.

Este proyecto recoge la mejora de la calidad del espacio urbano y el impulso del atractivo turístico del municipio como destino para actividades culturales, deportivas y recreativas.

El proyecto contempla la renovación del pavimento (417.433 euros), diversas actuaciones de mejora (270.502 euros), las acometidas de baja tensión e iluminación (158.171 euros) y la renovación del mobiliario urbano (155.795 euros), entre otras acciones.

También incluye la mejora de los espacios peatonales y la accesibilidad, la renovación de la señalización viaria e informativa y la creación de nuevas áreas verdes y zonas de recreo.

El plazo de ejecución será de diez meses a partir de la adjudicación de la licitación de las obras por parte del consistorio y tendrán que estar finalizadas antes del 31 de diciembre de 2027.