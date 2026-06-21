El Gobierno autonómico impulsará una estrategia común para proteger los Bienes de Interés Cultural con apoyo de los cabildos y ayuntamientos

El Gobierno de Canarias creará un Observatorio permanente para conservar los conjuntos históricos del archipiélago tras un encuentro de especialistas en Fuerteventura. Esta iniciativa busca coordinar las políticas patrimoniales entre las administraciones públicas y mejorar la conexión de la ciudadanía con su legado cultural.

I Encuentro de Conjuntos Históricos de Canarias / Gobierno de Canarias

El Ejecutivo autonómico asume el liderazgo de esta nueva estrategia de protección. La propuesta nace del consenso de más de veinte especialistas reunidos en el Museo Arqueológico de Fuerteventura. A partir de sus debates, las instituciones firmaron la ‘Declaración de Betancuria’ para fijar una hoja de ruta común.

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural impulsa tres iniciativas clave para estos Bienes de Interés Cultural. El Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Betancuria colaboran activamente en este plan estratégico. El proyecto final busca transformar la relación de los ciudadanos con sus entornos históricos.

El Observatorio del Patrimonio

La primera medida consiste en la creación de un Observatorio como espacio de encuentro y aprendizaje compartido. Este organismo reunirá periódicamente al Gobierno de Canarias, a los cabildos insulares y a los ayuntamientos. Los representantes técnicos y políticos debatirán en este foro sobre las necesidades del sector.

El nuevo órgano servirá de base directa para la toma de decisiones estratégicas. Sus miembros diseñarán las futuras políticas públicas a partir de datos reales y contrastados. Además, la red permitirá compartir buenas prácticas y analizar las dificultades comunes de los municipios.

Por otro lado, el área de Patrimonio de la Consejería realizará un diagnóstico integral de forma inmediata. Este estudio ofrecerá una radiografía actualizada de la realidad social, económica y territorial de los conjuntos. Con estos datos, el Gobierno elaborará una estrategia específica para impulsar el desarrollo sostenible.

Divulgación y tecnología

La administración autonómica ya trabaja en el desarrollo de nuevas herramientas digitales de divulgación. El departamento de Cultura busca acercar la riqueza de estos territorios a los residentes de las islas. Por eso, el proyecto prioriza la participación ciudadana y el orgullo de pertenencia.

Entre las medidas destaca una plataforma web para centralizar todas las actividades de dinamización cultural. Este portal digital difundirá las rutas patrimoniales y los eventos de los conjuntos históricos. Los usuarios encontrarán información detallada y actualizada sobre la agenda de cada municipio.

Finalmente, estas acciones fortalecerán el vínculo afectivo de la comunidad local con su propio legado histórico. Las autoridades confían en el éxito de esta plataforma para fomentar un turismo cultural más responsable. El patrimonio canario ganará visibilidad y protección gracias a la implicación de la sociedad.