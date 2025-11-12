El acuerdo también pide un estudio técnico que acredite la penosidad, peligrosidad y siniestralidad laboral en el sector agrario y ganadero

Canarias pedirá que agricultores y ganadores puedan anticipar su jubilación. Fotografía: EP

El pleno del Parlamento de Canarias ha acordado solicitar la modificación de la Ley de la Seguridad Social que permita a los trabajadores del campo la posibilidad de anticipar su edad de jubilación. Para ello, se tomará como referencia el régimen vigente para el sector pesquero. La proposición no de ley ha sido impulsada por el diputado del grupo Mixto Raúl Acosta (AHI) y enmendada por el de Vox.

El acuerdo también contempla que se pida un estudio técnico que acredite la penosidad, peligrosidad y siniestralidad laboral en el sector agrario y ganadero, como base para la aplicación de los coeficientes reductores de jubilación.

Asimismo, se pide el establecimiento de mecanismos de compensación y sostenibilidad económica para los trabajadores agrarios, especialmente autónomos, que se acojan a la jubilación anticipada. La finalidad es que no se vean mermadas sus prestaciones futuras.