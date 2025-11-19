Proexca organiza un evento con unas 140 empresas destacadas de la industria audiovisual para mostrar las fortalezas del Archipiélago

Informa: RTVC

La empresa pública Proexca organiza en Madrid un evento de networking para promocionar el potencial de Canarias y sus ventajas para el desarrollo de proyectos audiovisuales y del sector del videojuego. El portavoz del Gobierno canario y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, ha defendido que este evento cita a «empresas importantes» de la industria «audiovisual, animación y videojuegos de todo el país» para dar a conocer las ventajas «del ecosistema que se ha creado en Canarias».

Cabello ha destacado que la industria audiovisual ha creado en el Archipiélago «14.000 empleos directo», generando unos «218 millones de euros el año pasado». El portavoz afirmó que «para nosotros este mercado es muy importante, es una industria que ya es una realidad y que va evolucionando a lo largo de los últimos años». Cabello ha apostado por «seguir captando interés y proyectos que nos den estabilidad en el empleo».

Para Canarias, este sector es «estratégico», ya que «cada año va creciendo en número de empleos». En este sentido, Cabello hizo hincapié en «en relación con los videojuegos, hemos pasado en seis años de tener dos empresas, a contar con treinta», lo que refleja que «seguimos captando volumen de negocio».

Alfonso Cabello también señaló que «un tercio de los rodajes que se hicieron en 2024 en toda España, se realizaron en Canarias, con un total de 158″, afirmando que el potencial de la industria audiovisual canaria «es una realidad».