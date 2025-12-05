Los días de ambiente otoñal quedan atrás en el archipiélago para volver a un ambiente más seco con presencia nuevamente de calima que podría prolongarse hasta el miércoles de la próxima semana

La calima volverá a las islas este fin de semana. Imagen de recurso Gobierno de Canarias

Tras varios días de ambiente plenamente otoñal, el puente de la Constitución llegará a Canarias con una atmósfera “en capas”, casi como una tarta meteorológica. La humedad del alisio permanecerá muy pegada al mar, mientras que sobre ella se situará una masa más seca de procedencia sahariana, que dejará algo de calima especialmente en medianías, una calima que nos acompañará durante todo el puente y que se adentrará hasta mediados de la próxima semana. Por encima, una tercera capa de aire frío y ligeramente húmedo en altura completará esta configuración inestable y poco habitual para estas fechas.

Aunque el ambiente será en general más seco, no se descarta que la nubosidad que se desplace desde el sur pueda dejar alguna precipitación débil, más bien en forma de “goterón”, en distintos puntos del archipiélago.

La presencia de aire frío en capas altas también abre la puerta a un fenómeno propio del invierno: entre el sábado y el domingo podría caer algo de granizo en la cumbre de El Teide o alguna tormenta en su entorno.

Extremar la precaución en las costas

Junto a la llegada de la calima o polvo en suspensión, el fenómeno más destacado continuará siendo el estado del mar. Las costas abiertas al norte y al oeste registrarán un fuerte oleaje, con olas que oscilarán entre los 2 y 3 metros, por lo que se recomienda extremar la precaución en zonas de baño y costas en general.

En cuanto a las temperaturas, el sábado se mantendrán sin cambios o con un ligero ascenso. En las costas soplará un viento de componente este de flojo a moderado, mientras que en medianías y zonas altas del sureste será moderado e incluso algo más intenso en algunos momentos.

El domingo el panorama será más estable, con cielos poco nubosos o despejados, aunque se prevén intervalos de nubes medias en Lanzarote y Fuerteventura durante la tarde y la noche. La calima persistirá y podrá presentar concentraciones significativas en superficie, una situación que se repetirá de forma muy similar el lunes 8 de diciembre, prolongando la sensación de ambiente seco y algo turbio en buena parte de las islas.