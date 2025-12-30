Candelaria Delgado señala que por la vía de asilo impuesta por el Tribunal Supremo, solo se han trasladado a la Península 410 menores no acompañados y por la vía exprés 171 y no «un millar de menores» como ha afirmado el ministro Torres

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha afirmado por la vía de asilo impuesta por el Tribunal Supremo, solo se han trasladados a la Península 410 menores migrantes y por la vía exprés 171 y ha negado que los traslados asciendan a un cerca de un millar como dijo ayer el ministro Ángel Víctor Torres.

Canarias desmiente a Migraciones y dice que solo se han trasladado 581 menores migrantes. Imagen de archivo de un cayuco cerca de La Restinga, El Hierro.

Delgado y la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, han participado este martes en la última reunión de 2025 que ha mantenido la comisión interdepartamental de negociación para la salida de los menores migrantes con protección internacional que tutela Canarias.

Canarias ha aprovechado para matizar y refutar algunos datos ofrecidos por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien aseguró ayer que “alrededor del millar de menores» se han distribuido en el conjunto de todo el país”.

«La realidad es que, desde Canarias, a través de la vía del asilo impuesta por el Tribunal Supremo, solo se han trasladado a la Península 410 menores; mientras que por la vía ordinaria y la exprés solo lo han hecho 171 menores. Esto hace un total de 581 menores migrantes que ya no están en el Archipiélago, mientras que se han registrado 370 nuevas llegadas«, ha dicho.

Mayoría de edad

Delgado ha señalado que es preciso aliviar los recursos locales y ha aseverado que esperar a que los chicos y chicas cumplan los 18 años también «incumple» lo ordenado por el Tribunal Supremo.

Ha precisado que desde marzo, 260 menores han cumplido la mayoría de edad en esperan a que se reconociera su derecho a proseguir con su proyecto migratorio en centros de la red de protección internacional del Estado, mientras que 99 han renunciado a este derecho porque se niegan a trasladarse temporalmente a los dispositivos habilitados en Gran Canaria, que no reúnen condiciones.

Además, aún hay 85 menores alojados en el Canarias 50, 28 en la Casa del Mar y 54 en el Colegio León; mientras que a 96 de los menores que estaban en el listado inicial de Migraciones les ha llegado una resolución desfavorable a su petición de asilo.

“Lo que no puede hacer Ángel Víctor Torres es sumar todos los menores en el mismo contingente y decir que han salido 1.000, cuando la realidad es que, de Canarias, solo han salido 581 por las diferentes vías de reubicación que existen», ha indicado la directora general, Sandra Rodríguez.

«¿De donde saca esos números?»

Por su parte, la consejera se pregunta «¿De donde saca esos números?» en referencia a los ofrecidos ayer por el ministro Torres, y opina que ha suma las 260 mayores de edad que se han cumplido desde el inicio de este proceso y aquellas mayorías de edad que se producen antes de los traslados de la vía exprés y ordinaria, que de aquí al 31 de diciembre serán unas 300.

“Es fácil querer distorsionar la percepción y jugar con los números para hacer creer que el Estado está cumpliendo con su obligación”, ha añadido la consejera.