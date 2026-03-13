Canarias diagnostica a más de 12.100 mujeres de endometriosis

El Protocolo para el Manejo de la Endometriosis es un documento pionero en Canarias que establece una atención integral

El Servicio Canario de Salud (SCS) ha diagnosticado a un total de 12.130 mujeres en el archipiélago de endometriosis y cuenta con un Protocolo para el Manejo de la Endometriosis y una Guía didáctica para la formación de pacientes activas.

Imagen archivo RTVC.

Los datos los ha dado a conocer este viernes la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias con motivo de la conmemoración del ‘Día Mundial de la Endometriosis’.

El Protocolo para el Manejo de la Endometriosis es un documento pionero en Canarias que establece una atención integral, multidisciplinar y centrada en la mujer, elaborado por un equipo multidisciplinar de profesionales que contó con la participación de las propias pacientes.

Impacto psicológico

Uno de los aspectos más destacados del protocolo es el reconocimiento del impacto psicológico y emocional de la enfermedad, detalla la Consejería en una nota.

El dolor pélvico crónico, las limitaciones físicas o la incertidumbre del diagnóstico pueden generar ansiedad, alteraciones del sueño y sentimientos de incomprensión, avisa.

Por este motivo, se ha incorporado un apartado específico sobre intervención psicológica, que subraya la importancia de acompañar a las mujeres en este proceso mediante apoyo terapéutico adaptado. Así como, con enfoques como la terapia cognitivo-conductual, el ‘mindfulness’, la terapia sexual y la psicoeducación sobre el dolor crónico.

Dirección General del Paciente

El SCS ya publicó en marzo de 2023 la ‘Guía didáctica para la formación de pacientes activas formadoras en endometriosis’. Se trata de un documento elaborado por la Dirección General del Paciente y Cronicidad en el marco de las actividades desarrolladas por la Escuela de Pacientes de Canarias.

El documento, disponible en la página web del SCS, está dirigido a mujeres con endometriosis y a sus familiares, quienes también juegan un papel clave en el proceso de apoyo y mejora de la calidad de vida.

Educación sanitaria

En el momento de su publicación, Canarias fue una región pionera del país en la creación de esta herramienta, que pone en el centro de la asistencia la educación sanitaria y el apoyo mutuo entre pacientes.

Este recurso de educación para la salud se desarrolla mediante talleres presenciales dirigidos a personas con endometriosis.

Concretamente se trata de un programa comunitario, multidisciplinar y complementario a cualquier otro tipo de intervención encaminada a promover el autocuidado en salud, que surge con la idea de promover la participación de las personas en su proceso de salud.

Enfermedad crónica

La guía tiene como objetivo aceptar la convivencia con una enfermedad crónica, avanzar hacia el cuidado responsable ampliando los conocimientos que pacientes y familiares tienen de la enfermedad y realizar cambios asumibles tras identificar dónde es posible mejorar, apoyándose en las vivencias y experiencias de las pacientes activas formadoras que participan en cada uno de los talleres.

La finalidad de estos documentos es mejorar la calidad de vida y el nivel de salud de las personas que participan en estas iniciativas promoviendo hábitos de vida saludables que faciliten la convivencia diaria con la endometriosis.