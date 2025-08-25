Canarias envía dos contenedores de ayuda humanitaria a Cabo Verde tras las inundaciones

Esta semana viajará desde Canarias a Cabo Verde ayuda para la reconstrucción tras las devastadoras inundaciones. A las donaciones que han recibido en el consulado se suman los enseres que enviará Cruz Roja

Canarias ha comenzado el envío de ayuda humanitaria para la isla de San Vicente, en Cabo Verde,gravemente afectada por las inundaciones provocadas por la tormenta tropical Erin. El Consulado General de Cabo Verde en Canarias activó la campaña #ReconstruirConEsperanza con el lema “Djunta Mon” (“unamos manos”) para coordinar donaciones de ropa, calzado, material escolar, kits de higiene y alimentos no perecederos en su sede en Las Palmas de Gran Canaria.

Canarias envía ayuda a Cabo Verde

Uniendo fuerzas

Esta iniciativa también cuenta con el apoyo organizativo de la Cruz Roja de Cabo Verde y la Cruz Roja de Canarias, que facilitan tanto donaciones monetarias como logísticas.

Esta semana partirán desde Canarias dos contenedores repletos de ayuda que se distribuirán entre la población más necesitada de San Vicente. La isla sigue bajo presión: gran parte de su red de abastecimiento de agua permanece obstruida y la desalinizadora principal quedó anegada, elevando el riesgo de brotes de enfermedades.

Envío de ayuda desde Canarias a Cabo Verde. RTVC

Además, el Gobierno caboverdiano prepara un paquete de medidas para impulsar la reconstrucción. Incluirá incentivos económicos dirigidos a los sectores más afectados, y será presentado próximamente por el ministro Eurico Monteiro.