‘Canarias es deporte’ muestra la diversidad del deporte canario

El programa de deportes de los Servicios Informativos profundiza este domingo en las historias de Armando Placeres, Manuel Rodríguez, Cynthia Ortega y Miguel Rivera

Este domingo, a las 13:50 horas, Televisión Canaria ofrece una nueva entrega de ‘Canarias es deporte’, el espacio presentado por Natalia Cuéllar, que cada semana abre una ventana al deporte regional, con especial atención a las disciplinas minoritarias y a las historias personales

De Antigua a Pakistán: el reto de Mandy Placeres

El alpinista majorero Armando Mandy Placeres se propuso llevar la bandera del municipio majorero al Golden Peak y cumplió su promesa. El alpinista logró coronar una de las montañas más exigentes del país asiático (7.027 metros), convirtiéndose en el primer canario y español en alcanzar su cima.

Placeres relata en este reportaje elaborado por Lorena Rodríguez los momentos más duros de la expedición, incluido un episodio dramático durante el descenso, cuando un compañero de cordada estuvo a punto de perder la vida.

Del tenis al golf adaptado

Manuel Rodríguez protagoniza una historia de superación vital. Una caída practicando tenis le dejó parapléjico a los 20 años, pero la fatalidad no logró apartarle del deporte.

Hace más de una década descubrió la existencia de una silla que le permite jugar al golf y decidió importarla de Alemania para poder desenvolverse como un golfista más en el green. La silla, que tiene un peso de 180 kilos, le ayuda a desplazarse entre los hoyos y eleva su cuerpo hasta una posición vertical cuando debe golpear un swing o desplazamiento de largo alcance.

Promesa de la rítmica con sello canario

Cynthia Ortega tiene solo 15 años, pero se expresa en el tapiz como una veterana de la gimnasia rítmica. Esta joven nacida en Carrizal de Ingenio ha despuntado en las categorías inferiores de la Selección Española, con la que consiguió este año un subcampeonato europeo y un quinto puesto en el último Mundial junior celebrado en Bulgaria.

Formada en el Club Corzas Maspalomas, Cynthia tiene una gran ética de trabajo y asume con naturalidad los sacrificios que debe afrontar una gimnasta de alto nivel. El programa recoge su testimonio sobre la disciplina, los sacrificios y la presión que afrontan las deportistas de alto nivel.

Entrevista de la semana

El invitado de esta semana será Miguel Rivera. El entrenador de voleibol vuelve a Tenerife tras su experiencia en el CV Haris para conducir al CD Cisneros Alter en una nueva temporada en la Superliga Masculina. El madrileño encabeza un proyecto renovado que aspira a consolidarse en la máxima categoría del vóley español, en la que también militan otros dos equipos canarios, CV Guaguas y CV San Roque.