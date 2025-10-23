50 aviones de combate de la OTAN y la India participan en este ejercicio

Los cielos de Canarias se han convertido en el escenario perfecto para uno de los mayores ejercicios de adiestramiento aéreo del mundo, al albergar a 50 aviones de combate de la OTAN y de la India.

Esta maniobra, que se celebra anualmente, tiene lugar en un espacio aéreo de más de un millón de kilómetros cuadrados, una extensión ideal para simular situaciones complejas y mejorar las capacidades de los pilotos.

Aeronaves de todo el mundo

Los aviones participantes provienen de diversas naciones, como Estados Unidos, Portugal, Grecia, y, por supuesto, España. Cada uno de estos países aporta su tecnología y experiencia, enriqueciendo el adiestramiento conjunto.

Los aviones, con capacidades muy distintas, ofrecen una oportunidad única para que las tripulaciones entrenen con aeronaves con las que tal vez nunca habrían tenido la oportunidad de operar.

Canarias se convierte en escenario de ejercicios de adiestramiento aéreo .EFE/Fuerza Aérea Alemana

La principal razón por la que Canarias ha sido elegida para estos ejercicios es su clima favorable y su espacio aéreo libre, lo que permite realizar maniobras de alto nivel sin las restricciones que podrían encontrarse en otros lugares.

Además, el Archipiélago se encuentra estratégicamente situado, lo que lo convierte en un punto neurálgico para el adiestramiento internacional. El objetivo es continuar el adiestramiento de las tripulaciones para mantener los objetivos que vienen definidos por la Defensa Nacional.

Este evento, que durará hasta final de mes, es fundamental para mantener las capacidades operativas de las tripulaciones de combate. La participación de múltiples potencias refuerza la cooperación internacional y la interoperabilidad, elementos clave para la defensa global.