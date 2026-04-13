Canarias pide al Estado frenar la demolición del silo del puerto de Santa Cruz de Tenerife

El ejecutivo autonómica le ha pedido al Ministerio de Cultura que evite de forma urgente la demolición del silo situado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, a pesar de ser único en España

El Gobierno de Canarias ha pedido al Ministerio de Cultura que adopte medidas urgentes para evitar la demolición del silo del puerto de Santa Cruz de Tenerife ante lo que supondría un daño «inminente e irreversible» sobre el único edificio de este estilo conservado en España.

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Ejecutivo autonómico ha informado este lunes en un comunicado de que este edificio es un silo de grano considerado del «tipo P». Es único en un recinto portuario español ,y por tanto, un bien de alto valor histórico, arquitectónico y simbólico para el archipiélago.

Demolición por parte de la Autoridad Portuaria

En un escrito dirigido a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Gobierno de España, el Ejecutivo autonómico advierte de la existencia de un riesgo inminente de destrucción de este inmueble. Actualmente está sometido a un procedimiento de licitación pública para su demolición por parte de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, con un presupuesto cercano a 1,5 millones de euros.

Según se recoge en la comunicación oficial, el proceso se encuentra en una fase avanzada, lo que hace prever una adjudicación próxima y el inicio de las obras de demolición si no se adoptan medidas urgentes.

Esta situación, subraya el Gobierno de Canarias, podría provocar un daño “real, inmediato e irreversible” sobre un elemento clave del patrimonio industrial y una vulneración del deber de protección recogido en la Constitución.

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural recuerda que, al tratarse de un bien ubicado en dominio público portuario estatal, la competencia para su protección corresponde a la Administración General del Estado. Esto limita la capacidad de actuación de la Comunidad Autónoma.

Por ello, solicita al Ministerio de Cultura que actúe con urgencia mediante la apertura de un proceso de diálogo con Puertos del Estado, la adopción de medidas cautelares que paralicen la demolición y la valoración de iniciar el expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

Pérdida irreversible

El Gobierno de Canarias insiste en que la intervención estatal resulta imprescindible para evitar la pérdida «irreversible» de un elemento único del patrimonio industrial y cultural del archipiélago.

Asimismo, subraya que distintas administraciones públicas canarias han mostrado su apoyo a la conservación del inmueble y, en concreto, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha recomendado su protección por su “gran relevancia histórica y cultural”. Mientras, el Cabildo de Tenerife ha solicitado la realización de un estudio técnico previo a cualquier intervención, ofreciendo su colaboración.

También el Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro ha impulsado propuestas técnicas viables para la rehabilitación y reutilización del silo, compatibles con los usos portuarios y alineadas con los principios del Plan Nacional de Patrimonio Industrial.

El silo constituye una pieza «excepcional» dentro del patrimonio industrial español al formar parte de la Red Nacional de Silos y Graneros desarrollada en la posguerra, explica el Gobierno regional.

Destaca, además, por ser el único silo portuario «tipo P» que se conserva en España, lo que le otorga un carácter singular en el contexto nacional, a lo que se suman sus valores arquitectónicos y tecnológicos y su relevancia como hito paisajístico en el frente marítimo de Santa Cruz de Tenerife.